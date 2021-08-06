Австралия не согласится на требования Китая возобновить переговоры с министром иностранных дел

По сценарию Колина Пэкхема

КАНБЕРРА (Рейтер). Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что Австралия не примет требования Китая изменить свою политику, чтобы возобновить двусторонние переговоры.

«Китай сказал нам, что они будут участвовать в диалоге на высоком уровне только в том случае, если мы выполним определенные условия, – сказал Пейн в запоздалой речи. – Австралия не навязывает условий для диалога. Мы не можем выполнить их условия сейчас». Четверг в Канберре.

Отношения с Китаем, и без того натянутые после того, как Австралия запретила Huawei использовать свои молодые широкополосные сети 5G в 2018 году, ухудшились после того, как в прошлом году Канберра призвала к независимому расследованию причин пандемии коронавируса, о которой впервые было сообщено в центральном Китае в этом году.

В ответ Китай ввел пошлины на австралийские товары, включая вино и ячмень, и ограничил импорт австралийской говядины, древесного угля и винограда.

Посольство Китая в Канберре не сразу ответило на просьбу прокомментировать письмо Пейна.

Несмотря на двустороннюю напряженность, Китай остается крупнейшим торговым партнером Австралии.

За 12 месяцев до марта Австралия экспортировала товаров в Китай на сумму 149 миллиардов австралийских долларов (110,1 миллиарда долларов), что на 0,6% меньше, чем годом ранее, но экспорт поддерживался высокими ценами на железную руду, единственный крупнейший компонент торговли с Китаем. .

(1 доллар = 1,3534 австралийских доллара)

(Отчетность Колина Пэкхэма; редактирование Раджу Гопалакришнана)