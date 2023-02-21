Австралия объединилась с другими странами из-за России, запретив белорусскому спортсмену

МЕЛЬБУРН (Рейтер) — Правительство Австралии заявило во вторник, что оно согласилось с призывом 34 других стран к Международному олимпийскому комитету отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в его соревнованиях, хотя и не указало, что подписало соглашение. в заявление.

Британское правительство опубликовало в понедельник совместное заявление от имени «более 30 стран-единомышленников», которые в этом месяце провели саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Австралия подписала два заявления по этому вопросу, согласованные «35 странами-единомышленниками» в прошлом году, но была единственной страной, не представленной в новом обязательстве в понедельник.

Представитель Министерства спорта Австралии сообщил агентству Рейтер, что отсутствие Австралии было административной ошибкой и что правительство согласно с мнением, выраженным в заявлении.

Это заявление последовало за недавним предложением МОК разработать для спортсменов из России и ее союзника Беларуси возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже в следующем году в качестве нейтральных игроков, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

«У нас есть серьезные опасения по поводу того, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться в качестве «нейтральных»… когда они напрямую финансируются и поддерживаются их странами», — говорится в заявлении.

Тесные связи и привязанность между российскими спортсменами и российскими военными также вызывают очевидную озабоченность.

«Пока эти фундаментальные вопросы и значительное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении рабочей модели «нейтралитета» не будут решены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям».

МОК заявил, что примет во внимание вопросы, поднятые этими странами в своем заявлении, но подтвердил свою позицию о том, что необходимо учитывать проблемы прав человека российских и балеарских спортсменов.

«Международный олимпийский комитет принимает к сведению заявление министров и высокопоставленных представителей «коллективной группы наций», — говорится в заявлении во вторник.

«МОК высоко оценивает конструктивные вопросы, касающиеся определения нейтральности спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, отмечая, что явные опасения по поводу прав человека, выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека, не были учтены в представлении».

«Недопустимое» вмешательство

Министр спорта России Олег Матыцын заявил 11 февраля, что призывы других стран отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх являются «недопустимым» вмешательством в деятельность независимых спортивных организаций.

Российские легкоатлеты смогли участвовать в двух последних летних Олимпийских играх в качестве лицензированных нейтральных спортсменов после того, как в 2015 году Всемирная федерация легкой атлетики была запрещена Всемирной федерацией легкой атлетики за системный допинг.

Другие международные спортивные федерации разрешили российским и белорусским спортсменам соревноваться на аналогичной основе после вторжения в Украину в прошлом году.

Украина пригрозила бойкотировать парижскую Олимпиаду, если в ней примут участие российские и белорусские спортсмены.

МОК опасается возврата к временам холодной войны, когда серия бойкотов Олимпийских игр угрожала самому существованию движения.

Два прошлогодних заявления из 35 стран призвали запретить всем российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

в второй Он также изложил условия, которым должны соответствовать эти спортсмены, если спортивные федерации разрешат им соревноваться, включая запрет на использование флагов, джинглов и любых публичных заявлений в поддержку войны.

«Мы также отмечаем, что в руках России и Беларуси есть возможность проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, а именно путем прекращения начатой ​​ими войны», — говорится в заявлении, сделанном в понедельник.

Репортаж Яна Рэнсома; Дополнительный отчет Каролуса Громанна. Под редакцией Раджу Гопалакришнана и Эда Осмонда

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