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Австралия планирует добиться согласия родителей несовершеннолетних в социальных сетях

25 октября, 2021
Toma Kulikov

В законопроекте о конфиденциальности в Интернете говорится, что компании социальных сетей, в том числе анонимные форумы, такие как Reddit, и приложения для знакомств для смартфонов, такие как Bumble, также должны будут предпринять все разумные шаги для определения возраста пользователей и приоритета интересов детей при сборе данных.

Новые предлагаемые правила поместят Австралию в число стран с самыми строгими правилами возрастного контроля для социальных сетей и будут опираться на усилия по ограничению власти крупных технологических компаний после того, как они будут обязательными. Лицензионные платежи для СМИ Он планирует ужесточить законы против дезинформации и диффамации в Интернете.
Face Facebook в этом месяце Гнев на законодателей США После передачи бывшему сотруднику компании и протокола нарушений Тысячи документов следователям Конгресса на фоне опасений, что компания нанесла ущерб психическому здоровью детей и разожгла разногласия в обществе – это новость, которую австралийские законодатели отметили в понедельник.

Мы гарантируем [Australians’] Данные и конфиденциальность будут защищены, и с ними будут обращаться осторожно », – говорится в заявлении генерального прокурора Микаэлы Каш.

«Наш законопроект означает, что эти компании будут строго наказаны, если не будут соответствовать этому стандарту», ​​- добавила она.

«Утечка внутренних исследований Facebook демонстрирует влияние, которое платформы социальных сетей могут оказать на образ тела и психическое здоровье молодых людей», – сказал помощник госсекретаря по вопросам психического здоровья и предотвращения самоубийств Дэвид Коулман.

Директор Facebook по государственной политике в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик заявила в своем заявлении, что компания изучает предложенный закон и понимает «важность обеспечения того, чтобы австралийские законы о конфиденциальности развивались в темпе, аналогичном темпам инноваций и новых технологий. мы используем сегодня “.

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Согласно законопроекту, регулирующий орган по вопросам конфиденциальности – Управление комиссара по информации Австралии – будет иметь все полномочия по расследованию и правоприменению с возможностью наложения штрафа в размере до 10 миллионов австралийских долларов, 10% от его годового оборота или трехкратной финансовой выгоды для любого нарушение.

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