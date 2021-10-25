Австралия планирует добиться согласия родителей несовершеннолетних в социальных сетях

В законопроекте о конфиденциальности в Интернете говорится, что компании социальных сетей, в том числе анонимные форумы, такие как Reddit, и приложения для знакомств для смартфонов, такие как Bumble, также должны будут предпринять все разумные шаги для определения возраста пользователей и приоритета интересов детей при сборе данных.
Мы гарантируем [Australians’] Данные и конфиденциальность будут защищены, и с ними будут обращаться осторожно », – говорится в заявлении генерального прокурора Микаэлы Каш.
«Наш законопроект означает, что эти компании будут строго наказаны, если не будут соответствовать этому стандарту», - добавила она.
«Утечка внутренних исследований Facebook демонстрирует влияние, которое платформы социальных сетей могут оказать на образ тела и психическое здоровье молодых людей», – сказал помощник госсекретаря по вопросам психического здоровья и предотвращения самоубийств Дэвид Коулман.
Директор Facebook по государственной политике в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик заявила в своем заявлении, что компания изучает предложенный закон и понимает «важность обеспечения того, чтобы австралийские законы о конфиденциальности развивались в темпе, аналогичном темпам инноваций и новых технологий. мы используем сегодня “.
Согласно законопроекту, регулирующий орган по вопросам конфиденциальности – Управление комиссара по информации Австралии – будет иметь все полномочия по расследованию и правоприменению с возможностью наложения штрафа в размере до 10 миллионов австралийских долларов, 10% от его годового оборота или трехкратной финансовой выгоды для любого нарушение.
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