Австралия планирует добиться согласия родителей несовершеннолетних в социальных сетях

В законопроекте о конфиденциальности в Интернете говорится, что компании социальных сетей, в том числе анонимные форумы, такие как Reddit, и приложения для знакомств для смартфонов, такие как Bumble, также должны будут предпринять все разумные шаги для определения возраста пользователей и приоритета интересов детей при сборе данных.

Новые предлагаемые правила поместят Австралию в число стран с самыми строгими правилами возрастного контроля для социальных сетей и будут опираться на усилия по ограничению власти крупных технологических компаний после того, как они будут обязательными. Лицензионные платежи для СМИ Он планирует ужесточить законы против дезинформации и диффамации в Интернете.

Face Facebook в этом месяце Гнев на законодателей США После передачи бывшему сотруднику компании и протокола нарушений Тысячи документов следователям Конгресса на фоне опасений, что компания нанесла ущерб психическому здоровью детей и разожгла разногласия в обществе – это новость, которую австралийские законодатели отметили в понедельник.

Мы гарантируем [Australians’] Данные и конфиденциальность будут защищены, и с ними будут обращаться осторожно », – говорится в заявлении генерального прокурора Микаэлы Каш.