Австралия убирает британскую монархию со своих банкнот

КАНБЕРРА, Австралия (AP) — Австралия удаляет британскую монархию со своих банкнот.

Центральный банк страны заявил в четверг, что его новая 5-долларовая банкнота будет иметь оригинальный дизайн, а не изображение короля Карла III. Но все еще ожидается, что монарх появится на монетах, которые в настоящее время имеют изображение покойной королевы Елизаветы II.

Банкнота в 5 долларов была единственной банкнотой, оставшейся в Австралии, на которой все еще был изображен король.

Банк заявил, что решение было принято после консультаций с левоцентристским лейбористским правительством, которое поддержало изменение. Оппоненты говорят, что этот шаг политически мотивирован.

Британский монарх остается главой государства Австралии, хотя в наши дни эта роль во многом символична. Как и многие бывшие британские колонии Австралия обсуждает, насколько далеко она должна поддерживать свои конституционные отношения с Великобританией.

Резервный банк Австралии заявил, что новая банкнота в 5 долларов будет иметь дизайн, который заменит изображение королевы, которая умерла в прошлом году. Банк заявил, что этот шаг будет чтить «культуру и историю первых австралийцев».

«На лицевой стороне пятидолларовой купюры по-прежнему будет изображен австралийский парламент», — говорится в заявлении банка.

Министр финансов Джим Чалмерс сказал, что это изменение было возможностью найти хороший баланс.

«Он по-прежнему будет королем монет, но пятидолларовая банкнота расскажет больше о нашей истории, нашем наследии и нашей стране, и я думаю, что это хорошо», — сказал он журналистам в Мельбурне.

Лидер оппозиции Питер Даттон сравнил этот шаг с изменением даты национального праздника, Дня Австралии.

Он сказал радио 2GB : «Я знаю, что молчаливое большинство не согласно с тем, что происходит большая часть бодрствующей чуши, но мы должны услышать больше от этих людей в Интернете».

Премьер-министр Энтони Альбанезе сыграл центральную роль в решении короля не фигурировать в ордере, сказал Даттон, призвав его «придерживаться его».

Вступив в должность в прошлом году, Альбанезе приступил к закладыванию основы австралийской республики, создав новую должность помощника министра республики, но проведение референдума о разрыве конституционных связей с Великобританией не было первоочередной задачей для его правительства.

Банк планирует проконсультироваться с группами коренных народов при разработке 5-долларовой банкноты, и ожидается, что этот процесс займет несколько лет, прежде чем новая банкнота будет выпущена для широкой публики.

Текущие 5 долларов будут выпущены до тех пор, пока не будет представлен новый дизайн, и останутся законным платежным средством даже после того, как новая банкнота будет введена в обращение.

Ожидается, что лицо короля Карла III появится на австралийских монетах в конце этого года.

Один австралийский доллар равен 71 центу в американской валюте.

Британская валюта начала переход к новому королю с выпуска монеты в 50 пенсов в декабре. На ее лице изображен Чарльз, а спина отдает дань уважения его матери.

По данным Резервного банка Австралии, на этой неделе в обращении находилось 5 банкнот на сумму 208 млн долларов на сумму 1,04 млрд австралийских долларов (734 млн долларов).

Наименьший номинал Австралии составляет 10% от более чем двух миллиардов австралийских банкнот, находящихся в обращении.

Левая Лейбористская партия Альбанезе стремится сделать Австралию республикой с австралийцем во главе государства вместо британского монарха.

После победы лейбористов на выборах в мае прошлого года Албанезе назначил Мэтта Тистлтуэйта помощником министра по делам республики. Тистлтуэйт заявил в июне, что в жизни королевы не будет никаких изменений.

На референдуме 1999 года, предложенном лейбористским правительством, австралийцы проголосовали за сохранение британского монарха в качестве главы государства Австралии.

Когда королева умерла, правительство уже обязалось провести в этом году референдум о признании аборигенов конституцией. Правительство отказалось добавить к этому референдуму республиканский вопрос как нежелательный шаг в отношении примата коренных народов.

В какой-то момент королева Елизавета II появилась как минимум на 33 различных монетах, больше, чем любой другой монарх, и этот подвиг занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

____

Берри из Веллингтона, Новая Зеландия.