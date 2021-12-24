Автобус или поезд? Первый в мире «двухрежимный автомобиль» начал работу в Японии.

DMV похож на минивэн и работает на обычных дорожных резиновых шинах. Но когда вы добираетесь до перекрестка, стальные колеса из-под вагона спускаются на рельсы, фактически превращая их в железнодорожный вагон.
Колеса поезда приподнимают передние колеса с рельсов, в то время как задние колеса остаются низко, чтобы толкать DMV на рельс.
Генеральный директор Asa Coast Railway, которая управляет DMV, сказал, что автомобили могут помочь маленьким городкам, таким как Кайо, со стареющим и сокращающимся населением, поскольку местные перевозчики изо всех сил пытаются получить прибыль.
«Это (DMV) может добраться до местных жителей (как автобус), а также доставить их к железной дороге», — сказал в пятницу генеральный директор Reuters Шигеки Миура. «Мы ожидаем, что общественный транспорт будет очень хорошим, особенно в сельской местности со стареющим населением».
Asa Coast Rail заявила, что DMV может перевозить до 21 пассажира и работать со скоростью 60 километров в час (37 миль в час) по железной дороге и может двигаться со скоростью до 100 километров в час (62 миль в час) по дорогам.
Небольшой парк автомобилей различных цветов, оснащенных дизельным двигателем, будет курсировать вдоль части побережья острова Сикоку на юге Японии, соединяя несколько небольших городов и обеспечивая пассажиров прекрасными видами.
Миура выразил надежду, что этот проект привлечет к поездке энтузиастов железной дороги со всей Японии.
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