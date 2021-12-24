Автобус или поезд? Первый в мире «двухрежимный автомобиль» начал работу в Японии.

DMV похож на минивэн и работает на обычных дорожных резиновых шинах. Но когда вы добираетесь до перекрестка, стальные колеса из-под вагона спускаются на рельсы, фактически превращая их в железнодорожный вагон.

Колеса поезда приподнимают передние колеса с рельсов, в то время как задние колеса остаются низко, чтобы толкать DMV на рельс.

Генеральный директор Asa Coast Railway, которая управляет DMV, сказал, что автомобили могут помочь маленьким городкам, таким как Кайо, со стареющим и сокращающимся населением, поскольку местные перевозчики изо всех сил пытаются получить прибыль.

«Это (DMV) может добраться до местных жителей (как автобус), а также доставить их к железной дороге», — сказал в пятницу генеральный директор Reuters Шигеки Миура. «Мы ожидаем, что общественный транспорт будет очень хорошим, особенно в сельской местности со стареющим населением».