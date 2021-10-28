Автомобиль российского водителя загорелся во время соревнований по дрифту (видео)

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Водитель отказался отступить после того, как его машина загорелась во время соревнований по дрифту в России.

Аркадий Царегородцев каким-то образом сумел финишировать на квалификационном круге после того, как пожар охватил его заднюю часть колена.

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Подавляющее большинство моих знаний об искусстве дрифта я почерпнул из видеоигр и третьего фильма в Быстрый и яростный Франчайзинговый бизнес. При этом “понравилось” было бы утечка Когда дело доходит до описания того, как я отношусь к навыкам легендарного Кена Блока и других водителей, способных выполнять дикие трюки с безумной точностью (особенно если учесть, что я все еще нервничаю из-за слияния на шоссе).

Нужен особый человек, чтобы кататься по треку, контролируя тысячи фунтов металла на некомфортно высоких скоростях, и если вам нужен какой-либо гид, люди, которые делают это охотно на регулярной основе, не построены, как все мы. , вам не нужно смотреть дальше Из дикого видео, которое недавно появилось за пределами России.

Ранее в этом месяце в Сочи сошла российская серия по дрифту, которая стала одной из самых сумасшедших гонок, которые я когда-либо видел благодаря Аркадию Царегородцеву.

Во время первого круга квалификации у Царегородцева возникла небольшая проблема менее чем через 30 секунд круга по трассе после того, как задняя часть его Nissan 370Z, которым он управлял, внезапно загорелась. Однако он не только отказался позволить этой неудаче помешать ему финишировать в гонке. Но он прыгнул обратно в крытую машину для еще одной попытки перед тем, как отойти вскоре после ухода со стартовой линии.

Если вы плохо говорите по-русски, вот комментарий на английском, который задокументировал то, что произошло (первый запуск начинается примерно на отметке 2:30 видео).

Правильно, есть определение мужчины как мужчины.