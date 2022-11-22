Корейская война, пожалуй, наиболее известна большинству американских ветеранов как «Забытая война», наследие многих павших героев.

Адам Макос, автор книги «Преданность: эпическая история о героизме, дружбе и самопожертвовании», которая выйдет в качестве главного кинофильма 23 ноября, надеется, что растущий интерес Голливуда к этой эпохе американской военной истории сравняется с новым названием для Корейская война.

«Посвящение» рассказывает трагическую, но вдохновляющую историю Джесси Брауна, первого летчика Черного флота, и его ведомого Томаса Хаднера. это невероятно дружба между Хаднер и Браун собрали белого студента Гарварда, который вместо этого решил поступить в Военно-морскую академию, и сына фермера из Брауна, который должен был поступить в штат Огайо, прежде чем поступить на флот.

Книгу, написанную Маккосом, подхватил актер Глен Пауэлл («Лучший стрелок: Маверик»), который посчитал, что это должен быть фильм, и хотел сыграть Хаднера.

«Я написал книгу в 2015 году, — сказал Макос в интервью Military Times. В 2017 году молодой актер по имени Глен Пауэлл пришел и сказал, что его семья читает эту книгу во время рыбалки. Когда он начал читать эту книгу, он решил, что хочет сыграть капитана Тома Хаднера больше всего на свете».

В марте 2018 года Black Label Media приобрела права на фильм по рекомендации Пауэлла с Джей Ди Диллардом («Ловкость», «Милая») в качестве режиссера фильма. Пауэлл также радостно предложил, чтобы Джонатан Мейджорс («Враги», «Пять кровей») сыграл Брауна, пока пара бездельничала в обнаженном виде. В русской турецкой бане.

Макос сказал, что, по его мнению, поп-культура заслуживает большего внимания к этой конкретной войне.

Он сказал: «Корейская война так и не получила должного». «Это произошло сразу после Второй мировой войны, и это была война, которую никто не хотел. Вторая мировая война должна была положить конец всему, и вдруг мы снова вернулись? сделать много фильмов. У него есть наследие M*A*S». *H».

Макос добавил, что хотел бы, чтобы Голливуд лидировал в привлечении внимания к историческому контексту «Забытой войны».

«Они убивали людей электрическим током во время высадки в день «Д», сцены на пляже Омаха в «Спасти рядового Райана» и высадки в Нормандии — они внезапно подвергли миллионы людей воздействию этих сражений, о которых они никогда не слышали», — сказал Маккос. «Мы покажем их некоторым героям, и мы покажем им место, где он пал, на сами сражения».

События «Посвящения» происходят в первый год Корейской войны, когда произошло множество самых страшных сражений.

В реальной жизни F4U Corsair Брауна потерпел крушение 4 декабря 1950 года, когда эскадрилья летела к водохранилищу Чосин. Когда его ведомые не видели, как он вышел из разбитой кабины, Хаднер намеренно бросил свой самолет рядом с обломками, чтобы попытаться спастись.

К сожалению, Браун погиб на месте крушения, и в конце концов эскадрилье было приказано затопить обломки. Но именно история преданности Хаднера спасению Брауна и, в конечном счете, его миссия по поиску его останков привела к названию книги и фильма.

По сей день семьи Хаднер и Браун остаются друзьями.

Примечательно, что эта история до сих пор не была рассказана в фильме или сериале, отметил Макос.

Он сказал: «23 ноября этот фильм выйдет в прокат, и, возможно, о нем больше не забудут».

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