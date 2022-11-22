entertainment

Автор «Верности» надеется, что корейские фильмы о войне положат конец наследию «Забытой войны»

22 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Корейская война, пожалуй, наиболее известна большинству американских ветеранов как «Забытая война», наследие многих павших героев.

Адам Макос, автор книги «Преданность: эпическая история о героизме, дружбе и самопожертвовании», которая выйдет в качестве главного кинофильма 23 ноября, надеется, что растущий интерес Голливуда к этой эпохе американской военной истории сравняется с новым названием для Корейская война.

«Посвящение» рассказывает трагическую, но вдохновляющую историю Джесси Брауна, первого летчика Черного флота, и его ведомого Томаса Хаднера. это невероятно дружба между Хаднер и Браун собрали белого студента Гарварда, который вместо этого решил поступить в Военно-морскую академию, и сына фермера из Брауна, который должен был поступить в штат Огайо, прежде чем поступить на флот.

Книгу, написанную Маккосом, подхватил актер Глен Пауэлл («Лучший стрелок: Маверик»), который посчитал, что это должен быть фильм, и хотел сыграть Хаднера.

«Я написал книгу в 2015 году, — сказал Макос в интервью Military Times. В 2017 году молодой актер по имени Глен Пауэлл пришел и сказал, что его семья читает эту книгу во время рыбалки. Когда он начал читать эту книгу, он решил, что хочет сыграть капитана Тома Хаднера больше всего на свете».

В марте 2018 года Black Label Media приобрела права на фильм по рекомендации Пауэлла с Джей Ди Диллардом («Ловкость», «Милая») в качестве режиссера фильма. Пауэлл также радостно предложил, чтобы Джонатан Мейджорс («Враги», «Пять кровей») сыграл Брауна, пока пара бездельничала в обнаженном виде. В русской турецкой бане.

Макос сказал, что, по его мнению, поп-культура заслуживает большего внимания к этой конкретной войне.

Он сказал: «Корейская война так и не получила должного». «Это произошло сразу после Второй мировой войны, и это была война, которую никто не хотел. Вторая мировая война должна была положить конец всему, и вдруг мы снова вернулись? сделать много фильмов. У него есть наследие M*A*S». *H».

READ  Преподаватели и сотрудники Макгилла отвечают председателю ТОиР 17 мая 2021 г.

Макос добавил, что хотел бы, чтобы Голливуд лидировал в привлечении внимания к историческому контексту «Забытой войны».

«Они убивали людей электрическим током во время высадки в день «Д», сцены на пляже Омаха в «Спасти рядового Райана» и высадки в Нормандии — они внезапно подвергли миллионы людей воздействию этих сражений, о которых они никогда не слышали», — сказал Маккос. «Мы покажем их некоторым героям, и мы покажем им место, где он пал, на сами сражения».

События «Посвящения» происходят в первый год Корейской войны, когда произошло множество самых страшных сражений.

В реальной жизни F4U Corsair Брауна потерпел крушение 4 декабря 1950 года, когда эскадрилья летела к водохранилищу Чосин. Когда его ведомые не видели, как он вышел из разбитой кабины, Хаднер намеренно бросил свой самолет рядом с обломками, чтобы попытаться спастись.

К сожалению, Браун погиб на месте крушения, и в конце концов эскадрилье было приказано затопить обломки. Но именно история преданности Хаднера спасению Брауна и, в конечном счете, его миссия по поиску его останков привела к названию книги и фильма.

По сей день семьи Хаднер и Браун остаются друзьями.

Примечательно, что эта история до сих пор не была рассказана в фильме или сериале, отметил Макос.

Он сказал: «23 ноября этот фильм выйдет в прокат, и, возможно, о нем больше не забудут».

Lookout Point — универсальный магазин Military Times, где можно найти все, что нужно для работы вне службы. Рассказы могут отражать наблюдения автора.

Сара Сикард — старший редактор журнала Military Times. Ранее она была редактором цифрового журнала Military Times и редактором журнала Army Times. Другие работы можно найти в журнале «Национальная оборона», «Миссия и цель» и «Новости обороны».

READ  Режиссер «Сверхновой» Гарри МакКуин критикует российскую цензуру против пота

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.