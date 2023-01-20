Автор рассказывает о жизни своего отца в качестве летчика-истребителя во время Второй мировой войны.

Джордж Халперн Он расскажет о жизни своего отца, летчика-истребителя ВВС России во время Второй мировой войны, в библиотеке Нанаймо.

первая книга Халперна Из школы в рай: история войны Иосифа Он будет представлен в Региональной библиотеке острова Северный Ванкувер на острове Нанаймо во вторник, 24 января, в 14:00.

«Я чувствую, что это бесплатное мероприятие станет отличным опытом для многих в Нанаймо, особенно для ветеранов», — отметил Халперн в электронном письме.

Согласно одной из версий, автор изображает, как его отец Иосиф был вручную выбран курсантом ВВС России из-за его ума, механических способностей и спортивных способностей, чтобы служить союзникам в их усилиях по свержению нацизма. . режим.

В заявлении отмечалось, что «он был убит четыре раза, и после многочисленных обманов смерти и получения многочисленных воинских наград после Второй мировой войны он основал приют Герцля и помог создать израильские ВВС».

Халперн также является автором на Фестивале еврейской книги JCC в Ванкувере в этом году и выступит в Еврейском общинном центре 12 февраля.

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