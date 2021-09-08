Автор с поправкой на углерод рассказывает о новой игре с Area 9 مدير Manager

Недавно созданная студия AAA Gunzilla Games попала в заголовки газет в начале этого года, когда к ее рядам присоединился директор District 9 Нил Бломкамп, но амбициозная студия также является домом для автора бестселлеров Ричарда К. Моргана, написавшего оригинальный роман «Измененный углерод». На недавней панели Comic Con Ukraine Морган поделился своей философией игровых романов, которые будут работать над первым крупным проектом Gunzilla.

Gunzilla в настоящее время работает над «многопользовательским шутером AAA для платформ нового поколения», говорится в пресс-релизе, который находился в разработке около года. Роль Морган в игре – построить свой мир, и Бломкамп выступает в роли ее «главного визуального директора». Хотя студия не опубликовала никакой информации о сеттинге или сюжете игры, Морган все еще стремился прояснить свой подход к повествованию игры.

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«Обычно в многопользовательских шутерах все подробные элементы и элементы, которые рассказывают свою собственную историю, остаются в значительной степени неиспользованными из-за сосредоточенности на основном движении», – сказал Морган на Comic Con Ukraine. «В Gunzilla мы хотим, чтобы игроки могли постепенно исследовать и понимать мир, в котором они действуют. Мы хотим предложить варианты, позволяющие делать больше, видеть и испытывать больше. Наша надежная система вознаграждений позволит игрокам получать выгоду от прохождения сюжетно-ориентированных задачи, которые будут занимать игровой мир, без необходимости сосредотачиваться на обычных показателях производительности многопользовательского шутера, точности и элементах, ориентированных на движение ».

«Кроме того, наша игра обеспечит сильную систему репутации, которая неразрывно связана с сюжетом игры», – продолжил он. «Мы хотим, чтобы игроки чувствовали, что их ценят и ценят в этом мире. Если игроки, которые сосредоточены на ролевых играх, хотят играть в нашу игру в духе своего любимого жанра или, скорее, просто исследовать мир, они могут это сделать! Конечно, для тех, кто ищет для более значимого опыта стрельбы Повествование никогда не должно мешать игре, особенно в многопользовательской игре. Это соответствует нашему вниманию к свободе игроков: они должны иметь возможность выбирать уровень своего участия в повествовании и не чувствовать вынужден попробовать “.

Пока неясно, на какой стадии разработки находится игра, но видение Моргана выглядит исключительно амбициозным – многопользовательский шутер, который также понравится поклонникам повествовательных ролевых игр или исследовательских игр-песочниц. Независимо от того, будет ли эта цель достигнута, будет интересно узнать о необычном сочетании творческих талантов Гунзиллы.