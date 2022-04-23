Автоспорт — водитель Ferrari Шварцман проверил использование израильской лицензии

Босс команды Маттиа Бинотто заявил в субботу, что российский тест-пилот Ferrari Роберт Шварцман будет использовать израильскую лицензию, если он будет участвовать в каких-либо тренировках Формулы-1 в этом сезоне. 22-летний гонщик, занявший второе место в Формуле 2 в прошлом сезоне, может принять участие в двух сессиях в пятницу в этом году в соответствии с новым законом, призванным дать молодым гонщикам больше опыта.

«Роберт родился в Израиле и имеет израильский паспорт», — сказал Бинотто журналистам на трассе в Имоле в Италии. «С точки зрения лицензии, это не российская лицензия.

«На данный момент он все еще наш тест-пилот и останется им. Если в будущем у нас будет возможность разрешить ему водить машину, мы, вероятно, позволим ему водить». Российские водители должны соревноваться как нейтральные и подписать обязательство не выражать никакой поддержки вторжению страны в Украину.

Команда Haas, основанная на Ferrari, исключила российского гонщика Никиту Мазепина, который теперь находится в списке лиц, внесенных в список лиц, внесенных в список ЕС, вместе с его отцом-олигархом Дмитрием, перед началом сезона. Мазепин был единственным гонщиком Формулы-1 в России на стартовой решетке.

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