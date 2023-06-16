Агентства США скомпрометированы в результате кибератаки со стороны российской группы вымогателей

Официальные лица США заявили в четверг, что российская группа вымогателей получила доступ к данным федеральных агентств, в том числе Министерства энергетики, в ходе атаки, которая использовала программное обеспечение для передачи файлов для кражи и продажи данных пользователей.

Джейн Истерли, директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, назвала утечку в значительной степени «оппортунистической» и не сосредоточилась на «конкретной важной информации» и не нанесла ущерба предыдущим кибератакам на правительственные учреждения США.

«Хотя мы очень обеспокоены этой кампанией, это не такая кампания, как SolarWinds, которая представляет системный риск», — сказал Истерли журналистам в четверг, имея в виду массовый взлом, затронувший несколько американских спецслужб в 2020 году.

Министерство энергетики заявило в четверг, что записи двух организаций внутри ведомства были скомпрометированы и что оно уведомило Конгресс и CISA об утечке.