Агентство ООН подтверждает, что температура в 38 градусов по Цельсию в Сибири побила температурный рекорд в Арктике.

Метеорологическое агентство ООН заявило во вторник, что оно утвердило показатель 38 градусов по Цельсию (100,4 по Фаренгейту) в российском городе Верхоянск в прошлом году как самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную в Арктике, что является последним в серии «тревожных звонков по поводу наших изменений». климат «.

Всемирная метеорологическая организация заявила, что температура «подходит больше для Средиземноморья, чем для Арктики», была зафиксирована 20 июня 2020 года во время волны жары, которая прокатилась по Сибири и распространилась к северу от Полярного круга.

ВМО признала, что температура 38 ° C (100,4 ° F) в Верхоянске (Россия) 20.6.2020 является новой температурой. #Арктический регистр

Это произошло во время продолжительной жары, что было бы почти невозможно без #изменение климата

Указывает на потепление Арктики. https://t.co/usGa3FsTQW pic.twitter.com/CWBDXIkvdE И[مدش].ВМО

Средние температуры были на 10 ° C выше, чем обычно, в сибирской Арктике, что сыграло важную роль в лесных пожарах, исчезновении морского льда и повышении глобальной температуры, что сделало 2020 год одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений.

«Этот новый рекорд в Арктике является одним из серии наблюдений, представленных в Архив погоды и экстремального климата ВМО, которые вызывают тревогу по поводу нашего изменяющегося климата», — сказал в заявлении Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

ВМО изучает ряд потенциальных рекордов тепла, в том числе 54,4 ° C (129,9 ° F) в этом году и последний в Долине Смерти, Калифорния, который может быть рекордным показателем глобальных температур. (Дэвид Бейкер / Reuters)

Беспрецедентная температура в Арктике

По данным Всемирной метеорологической организации, Верхоянск расположен примерно в 115 километрах к северу от Полярного круга, и здесь с 1885 года находится метеорологическая станция, которая отслеживает температуру.

По словам пресс-секретаря Клэр Нуллис, этот рекорд является первым в новом классе по мониторингу температуры в Арктике, поэтому предыдущего рекорда для сравнения не было. Она добавила, что в Арктике раньше не было 38 градусов.

ВМО изучает ряд потенциальных рекордов тепла, в том числе 54,4 ° C (129,9 ° F) в этом году и последний в Долине Смерти, Калифорния, который может стать мировым рекордом для высоких температур, и 48,8 ° C (119,8 ° F). )) этим летом на итальянском острове Сицилия, что может быть самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе.

Таалас сказал, что ВМО никогда не проводила одновременно множество исследований потенциальных рекордов тепла, и требуется время, чтобы их проверить.

Агентство заявляет, что Арктика — один из регионов мира с наиболее быстрым потеплением, и он нагревается вдвое быстрее, чем в среднем в мире.