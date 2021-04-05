Агентство по надзору за СМИ продлевает меры по замедлению работы Твиттера до 15 мая – бизнес, экономика

Москва, 5 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ (Роскомнадзор) решила продлить меры по замедлению работы Twitter до 15 мая, сообщила служба в понедельник.

“ Принимая во внимание принятое Twitter впервые решение об изменении принципов и скорости своей услуги модерации в России и удалении значительной части заблокированного контента, Роскомнадзор решил не переходить к следующей процедуре – полностью запретить социальную сеть. деятельности на территории страны, продлить действие меры по ограничению движения трафика в Твиттере до 15 мая ».

Служба также сообщила, что 1 апреля вице-президент Twitter по государственной политике и коммуникациям в регионе EMEA Шинед Максуини проинформировала Роскомнадзор об усилиях компании по совершенствованию надзора за заблокированным контентом.

Служба указала, что соблюдение российского законодательства устранит меры по замедлению трафика и предотвращению блокировки социальной сети в России.

10 марта орган цензуры объявил о начале «фундаментального замедления» скорости Twitter в России из-за того, что сервис не удаляет заблокированный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить процедуры в отношении социальной сети, пока она не будет заблокирована.