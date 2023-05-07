Агентство по ядерному регулированию все больше беспокоит безопасность украинской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН выразил растущую озабоченность по поводу безопасности Запорожской атомной электростанции после того, как губернатор оккупированного Россией региона приказал эвакуировать город, где проживает большинство сотрудников станции, на фоне продолжающихся атак в Запорожской АЭС. область, край.

Завод расположен недалеко от линии боевых действий, и украинские власти заявили в воскресенье, что 72-летняя женщина была убита и еще трое ранены, когда российские войска выпустили более 30 снарядов по городу Никополь, контролируемому Украиной. соседи по заводу. .

«Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной», — заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в предупредительном заявлении в субботу перед публикацией последнего доклада об атаках.

«Я глубоко обеспокоен реальными рисками ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается АЭС».

Комментарии Гросси были вызваны заявлением в пятницу Евгения Палецкого, назначенного Россией губернатора частично оккупированной Запорожской области, о том, что он приказал эвакуировать мирных жителей из 18 населенных пунктов в регионе, включая Иннерхудар, расположенный рядом с властями. Это крупнейший производитель в Европе.

Пострадавшие населенные пункты расположены примерно в 50–70 километрах (от 30 до 40 миль) от линии фронта боевых действий между Украиной и Россией, и Палецкий сказал, что Украина усилила свои атаки в этом районе за последние несколько дней.

Этот регион также широко рассматривается как потенциальный район, где Украина может сосредоточить свое контрнаступление, ожидаемое весной.

В воскресенье Генштаб Украины сообщил, что эвакуация Иннерхудара уже началась.

Согласно обновленной информации, опубликованной в Facebook, Генеральный штаб сообщил, что первыми жителями, которые будут эвакуированы, были те, кто получил российское гражданство после захвата города Москвой в начале войны.

Их доставили на побережье оккупированного Россией Азовского моря, примерно в 200 км к юго-востоку.

Гросси сказал, что оперативный персонал атомной электростанции, все шесть реакторов которой в настоящее время находятся в режиме останова, не был эвакуирован по состоянию на субботу, но большинство из них проживает в Иннерхударе, и ситуация способствовала «возрастанию напряженности, давления и сложных обстоятельств». .» отдельных лиц и их семей».

Он добавил, что эксперты МАГАТЭ на ядерной площадке «продолжают регулярно слышать взрывы».

«Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить риск серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды», — сказал Гросси. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен. Я буду продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели».

С другой стороны, согласно телеграмме, опубликованной местной администрацией в воскресенье, в результате российских взрывов в субботу и вчера вечером шесть мирных жителей погибли и четверо получили ранения в Херсонской области на юге Украины.

Местный губернатор Павел Кириленко сообщил в воскресенье утром, что пятеро мирных жителей получили ранения на востоке Донецкой области, эпицентре боевых действий в последние месяцы.

Между тем, украинские силы за ночь атаковали крупнейший порт в оккупированном Россией Крыму с помощью беспилотников, сообщил в Telegram в воскресенье утром местный чиновник, назначенный Кремлем.

Согласно сообщению губернатора Севастополя Михаила Разовугаева, по городу нанесли удары 10 украинских беспилотников, три из которых были сбиты средствами ПВО. Разовугаев сказал, что повреждений нет.

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