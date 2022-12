Агентство Emirates — Дубай встречает Новый год ослепительным фейерверком, вечеринками со знаменитостями и шоу дронов

Дубай, 27 декабря / WAM / Дубай готовится встретить Новый год ослепительными фейерверками в 30 местах по всему городу, концертами с участием суперзвезд, впечатляющим набором развлечений, семейными мероприятиями и потрясающими шоу дронов.

Дубайский торговый фестиваль (DSF) и Дубайский календарь, официальный путеводитель по событиям в городе, объединили свои усилия, чтобы составить обзор лучших праздников, которые сделают город одним из лучших мест в мире для встречи в 2023 году.

Удивительные фейерверки

Эпические фейерверки пройдут по всему городу в ряде популярных отелей, туристических мест и общественных местах. С приближением полуночи Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, представит ошеломляющее зрелище. Кроме того, множество других популярных достопримечательностей Дубая будут демонстрировать свои собственные специальные предложения, чтобы отметить это событие, в том числе The Dubai Frame, Bluewaters, The Beach, JBR и Burj Al Arab.

Празднества, которые проходят в более чем 30 живописных местах Дубая, включают захватывающее дух шоу в Atlantis, The Palm. Городские поля для гольфа также станут популярными местами для празднования Нового года. Гольф-клуб Jumeirah Golf Estates, гольф-клуб Emirates, гольф-клуб Montgomerie в Дубае, гольф-клуб Arabian Ranches и TopGolf Dubai проведут ряд мероприятий, вечеринок и фейерверков.

Празднование Нового года, которое проходит в городе, является одним из самых важных туристических направлений Дубая, которым жители и гости города могут наслаждаться в чудесную зимнюю погоду.

Песчаные пляжи Дубая также станут частью мероприятия, а популярные пляжные направления, такие как Палм-Уэст-Бич и Club Vista Mare, предоставят возможность принять участие в сезонных праздниках. Точно так же множество лучших курортов в Дубае проведут свои собственные фейерверки, мероприятия и вечеринки, чтобы отпраздновать наступление 2023 года. Среди них Nikki Beach Resort & Spa Dubai, One&Only Royal Mirage, JA Beach Hotel — Jebel Ali, Le Royal Meridien. Beach Resort One&Only The Palm, Sofitel Dubai The Palm, Palazzo Versace Dubai, Park Hyatt Dubai, Bulgari Resort Dubai и Four Seasons Resort Dubai, Jumeirah Beach.

Семьи могут выбрать одно из нескольких направлений, чтобы насладиться красочными ярмарками и сезонной феерией: Dubai Creek, Al Seef, Global Village, Dubai Parks and Resorts, Dubai Festival City Mall и Town Square by Nshama. Кроме того, семьи и группы всех возрастов могут выбрать уникальный опыт пустыни, чтобы отпраздновать Новый год на курорте Bab Al Shams Desert Resort и в пустынном лагере Al Khaima.

Сделки с дронами

Посетители и жители также могут с нетерпением ждать светового шоу DSF Drones в Bluewaters and The Beach, JBR, с шоу в 20:00 и 23:00. Бесплатные шоу включают в себя сотни дронов, развлекающих толпу эффектными огнями и проецирующими узоры и сообщения в ночное небо. Посетители могут подать заявку на место в первом ряду во многих ресторанах в этом районе.

Город также освещается выставкой «Огни Дубая» с потрясающими художественными световыми инсталляциями от ведущих художников в этой области, которые демонстрируются в City Walk 2, торговом центре Pointe Al Nakheel и в Dubai Design District.

Вечеринки знаменитостей

Кайли Миноуг, одна из самых популярных австралийских певиц всех времен, выступит хэдлайнером на концерте в Atlantis, The Palm в последние часы 2022 года. Тема концерта в этом году — «Ночь со звездами». Миноуг курорт предложит место в первом ряду, чтобы посмотреть один из самых больших фейерверков в Дубае, когда приближается полночь. Обладатель множества наград Энрике Иглесиас выступит вживую в модном пляжном клубе Namos 31 декабря. К певцу присоединится известный кубинский реггетонный дуэт Gente De Zona.

31 декабря самые громкие имена суданской индустрии развлечений устроят грандиозное музыкальное шоу с участием поп-королевы Нады Эль Калаа, хитмейкера Тахи Сулейман и марокканской поп-группы Marsamba.

В канун Нового года в Burj Al Arab посетителям предложат мишленовский ужин и спектакли по таким сказкам, как «Самба Белого Мотылка» и «Притягения Большей Сети» и «Небеса» в исполнении известного артиста Валерия Меладзе. Среди ночи посетители могут выйти на балкон, чтобы полюбоваться панорамой ослепительного фейерверка.

Легендарный российский бойз-бенд «Иванушки International» исполнит вживую свои лучшие хиты «Золотые облака» и «Безнадёжная точка ру». Празднующие Новый год также могут отправиться в The Theatre Dubai на эксклюзивные гала-ужины Большого фестиваля искусств и праздники для всей семьи.

На вечере также выступят нигерийско-шведский артист Dr Alban, датская поп-звезда Томас Невергрен, голландская группа Teen Sharp, российский комик Артур Пирожков, шутник Граф Воронин и телеведущий Павел Воля. Посетители также могут насладиться песнями DJ Zamir для вечеринок, а дети могут насладиться интерактивными играми и мероприятиями.

Уникальный опыт

В Дубайской опере, одном из самых популярных развлекательных заведений города, дискотека до рассвета начнется с выступлений всемирно известного танцевального дуэта Ясмин и Аарона из британского шоу талантов. С полуночи гостей выведут на набережную, чтобы посмотреть на легендарный фейерверк Бурдж-Халифа.