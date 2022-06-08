Российские информационные агентства цитируют слова одного из ее членов о том, что администрация, установленная Россией в оккупированной части Запорожской области Украины, планирует в этом году провести референдум о присоединении к России.

«Будущее Запорожской области будет решать народ. Референдум назначен на этот год», — цитирует ТАСС чиновника Владимира Рогова, не уточняя сроки. Украинский чиновник отверг этот план, заявив, что местные жители никогда не проголосуют за присоединение к России.

Около двух третей региона находится под контролем России, это часть южной части Украины, захваченной Москвой в начале войны, включая большую часть соседней Херсонской области, где российские официальные лица также обсуждали планы проведения референдума. Рогофф сказал, что администрация разработает план проведения референдума, даже если Россия не сможет контролировать весь регион. Украина по-прежнему находится под контролем города Запорожье, главного городского центра.

До вторжения России в Украину 24 февраля в регионе проживало около 1,6 миллиона человек. Предложения о включении Херсона или Запорожья в состав России противоречат заявлению президента Владимира Путина в начале вторжения о том, что Москва не планировала оккупировать украинскую территорию.

Кремль заявил, что люди, живущие в регионах, должны решать свое будущее. Украина заявляет, что любые референдумы, проводимые в условиях российской оккупации, будут незаконными и сфальсифицированными. В 2014 году Москва и ее марионетки провели референдумы в Крыму, который Россия оккупировала и аннексировала, а также в частях двух восточных провинций, провозгласивших независимость.

Мэр Мелитополя, города в Запорожской области, выразил свое презрение к последнему плану проведения референдума. «Они начали с того, что открыто заявили, что готовятся провести референдум в нашем городе и на оккупированных территориях Запорожской области. Но сегодня четко понимают, что даже под дулом пистолета не смогут собрать людей для голосования», — сказал майор , Иван Федоров.

Похищенные российскими войсками в первые дни, Федоров сказал: «Сейчас они начинают пропагандистскую войну, понимая, что у них нет поддержки, и что неизвестно, когда они появятся. По моему мнению, этого никогда не произойдет. » С войны, на украинском ТВ. Российский чиновник Рогов сообщил, что первые партии зерна отправятся из порта Бердянск на Азовском море в конце этой недели, сообщает ТАСС.

Украина заявляет, что любые такие поставки из оккупированных портов приравниваются к незаконному мародерству. Эмбарго на экспорт из Украины, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, привело к росту мировых цен и породило опасения по поводу мирового продовольственного кризиса. Кремль винит в этой ситуации Киев и западные санкции.

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически генерируется из общей ленты.)