Агент говорит, что россияне платят миллионы за недвижимость в Кейптауне

По словам агента по недвижимости, работающего в этом районе, недвижимость на атлантическом побережье Кейптауна, по-видимому, находится в центре внимания российских покупателей.

Например, покупатель из России недавно вложил более 70 миллионов рандов в недвижимость на склонах Сигнальной горы.

Также увеличилось количество покупателей из Великобритании и Германии, желающих инвестировать в недвижимость на атлантическом побережье.

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По словам Росса Левина, лицензиата Seeff Atlantic Seaboard и City Bowl, наблюдается рост интереса россиян к недвижимости вдоль престижного побережья Атлантического океана в Кейптауне.

Например, покупатель из России недавно инвестировал более 70 миллионов рандов в недвижимость во Френе на склонах Сигнального холма.

«Мы также видим запросы в ценовой категории от 10 до 20 миллионов рандов», — говорит Левин. Российских покупателей особенно привлекают пригороды, такие как Кэмпс-Бей, Френе и Уотерфронт.

Это самый большой интерес, который он наблюдал со стороны российских покупателей за последние годы. После вторжения в Украину некоторые европейские страны прекратили выдачу виз и ограничили иммиграционные правила для граждан России.

«Они явно рассматривают недвижимость на атлантическом побережье как хорошую инвестицию», — добавляет Левин.

Также увеличилось количество покупателей из Великобритании и стран Северной Европы, таких как Германия, желающих инвестировать в недвижимость на атлантическом побережье.

«Несмотря на экономические проблемы и проблемы с процентными ставками, продажи уже превысили, например, более 20 миллионов рандов в этом году, включая несколько продаж покупателям в Великобритании, Германии и Франции, а также продажи российским покупателям, — говорит Левин.

Представитель другого крупного агентства недвижимости на условиях анонимности сообщил News24 об анекдотических сообщениях о том, что два объекта недвижимости в Хаут-Бей, Кейптаун, недавно были проданы российским покупателям. Однако она сказала, что в последнее время ее группа не получала запросов от России.

Статистика с марта 2022 года по апрель 2023 года показывает, что 23% меню RE / MAX, проданного на Атлантическом побережье в Кейптауне, было продано иностранным покупателям, а 21% их меню, проданного в City Bowl в Кейптауне, было продано иностранным покупателям.

«Это большой скачок по сравнению с 2020 годом, и с тех пор он неуклонно растет. Большинство иностранных покупателей из Европы, а наибольшее количество из Германии. Кроме того, у нас есть большое количество покупок из Америки и Великобритании», — говорит Сьюзан Уоттс. , владелец брокерской компании RE/MAX Living.

По словам Криса ван дер Мерве, директора RE/MAX Coastal, большинство покупателей в его районе покупают за наличные, потому что они продают дома в других южноафриканских провинциях, чтобы переехать на Садовый маршрут. В основном они родом из Гаутенга, Восточного Кейпа, Квазулу-Натала и Кейптауна.

«Мы также видели, как иностранцы возвращаются в наш регион после пандемии, так как в настоящее время обменный курс очень благоприятен для них. Недавно мы продали покупателям из Германии, Швейцарии и Великобритании», — говорит ван дер Мерве.