Economy

Адвокаты Бенни Вонга согласились передать показания российскому миллиардеру Александру Абрамову.

27 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Адвокаты госсекретаря Пенни Вонг согласились передать российскому миллиардеру Александру Абрамову дополнительные доказательства после того, как его имя фигурировало в приговоре, направленном против десятков олигархов.

Решение было принято на коротком предварительном слушании в Федеральном суде Мельбурна в пятницу утром.

Санкция Австралии была введена в апреле, когда 67 российским бизнесменам, политикам и военным чиновникам было запрещено вести бизнес или посещать Австралию.

Это стало ответом на то, что бывший госсекретарь Марис Пейн назвала «незаконной войной Владимира Путина» против Украины.

Пейн подписал санкционный документ в апреле, за месяц до того, как лейбористы сформировали правительство и Вонг вступил в должность.

Г-н Абрамов подает в суд на г-жу Вонг и требует отмены приговора. Группа юристов ранее утверждала, что это решение нанесло серьезный ущерб ее репутации и что юридические последствия привели к постоянным финансовым потерям.

Он живет в Швейцарии и имеет состояние более 6 миллиардов долларов, которое было накоплено после того, как он возглавил некогда крупнейшую металлургическую империю России.

Неясно, есть ли у г-на Абрамова деловые интересы в Австралии, но он владеет роскошным курортом Helena Bay Lodge стоимостью 50 миллионов долларов на Северном острове Новой Зеландии.

Ранее в этом году правительство Новой Зеландии рассматривало возможность введения аналогичных санкций против россиян.

Российское правительство отреагировало на санкции Австралии в июне и ввело ограничения в отношении 121 австралийца, в том числе известных журналистов и государственных чиновников.

Первоначально опубликовано как Очередной шаг в санкционной саге против российского миллиардера Александра Абрамова

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