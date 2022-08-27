Адвокаты Бенни Вонга согласились передать показания российскому миллиардеру Александру Абрамову.

Адвокаты госсекретаря Пенни Вонг согласились передать российскому миллиардеру Александру Абрамову дополнительные доказательства после того, как его имя фигурировало в приговоре, направленном против десятков олигархов.

Решение было принято на коротком предварительном слушании в Федеральном суде Мельбурна в пятницу утром.

Санкция Австралии была введена в апреле, когда 67 российским бизнесменам, политикам и военным чиновникам было запрещено вести бизнес или посещать Австралию.

Это стало ответом на то, что бывший госсекретарь Марис Пейн назвала «незаконной войной Владимира Путина» против Украины.

Пейн подписал санкционный документ в апреле, за месяц до того, как лейбористы сформировали правительство и Вонг вступил в должность.

Г-н Абрамов подает в суд на г-жу Вонг и требует отмены приговора. Группа юристов ранее утверждала, что это решение нанесло серьезный ущерб ее репутации и что юридические последствия привели к постоянным финансовым потерям.

Он живет в Швейцарии и имеет состояние более 6 миллиардов долларов, которое было накоплено после того, как он возглавил некогда крупнейшую металлургическую империю России.

Неясно, есть ли у г-на Абрамова деловые интересы в Австралии, но он владеет роскошным курортом Helena Bay Lodge стоимостью 50 миллионов долларов на Северном острове Новой Зеландии.

Ранее в этом году правительство Новой Зеландии рассматривало возможность введения аналогичных санкций против россиян.

Российское правительство отреагировало на санкции Австралии в июне и ввело ограничения в отношении 121 австралийца, в том числе известных журналистов и государственных чиновников.

Первоначально опубликовано как Очередной шаг в санкционной саге против российского миллиардера Александра Абрамова