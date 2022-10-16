Адвокаты Брэда Питта говорят, что измененный иск пошел на пользу российскому мужу

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (CNS) – Адвокаты Брэда Питта сообщают в новых судебных документах, что против российского бизнесмена была подана пересмотренная жалоба, которая была добавлена ​​в качестве сторон в иск против винодельни Château Miraval, в котором также идентифицируется бывшая жена актера Анджелина Джоли. основной ответчик.

Что тебе нужно знать Судья постановил, что адвокаты Пита имеют право на дополнительное время для работы на основании их судебных документов.

Россияне были добавлены в качестве ответчиков, когда жалоба Пита была изменена 3 июня.

По распоряжению судьи вручение супруге должно быть завершено к понедельнику.

58-летний Питт подал в суд на 47-летнюю Джоли 17 февраля, утверждая, что она продала свои доли в винодельне и недвижимость Шеффлеру.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Лия Мартин 5 июля постановила, что адвокаты Пита имеют право на дополнительное время для исполнения своих обязанностей на основании их судебных документов, в которых говорилось, что адвокаты Nouvel LLC отказались принимать услуги или предоставлять адреса российскому миллиардеру Юрию Шеффлеру и его долгому пребыванию в должности. . Ассистент Алексей Олейник. Россияне были добавлены в качестве ответчиков, когда жалоба Пита была изменена 3 июня.

По распоряжению судьи вручение супругу должно быть завершено к понедельнику.

Операционный сервер Мартин Кемп говорит в заявлении о присяге в новых судебных документах адвокатов Бейтса, поданных в пятницу, что суррогатное материнство было осуществлено в отношении Шеффлера в Лондоне после трех попыток 23 августа, когда охранник, идентифицированный только как «Тай», принял юридические документы. имени Шеффлер.

«Я спросил Тая, получит ли их Юрий Шеффлер, и Тай подтвердил, что позаботится о том, чтобы мистер Шеффлер их получил», — говорит Кемп.

Кемп также говорит, что он оставил копии документов в почтовом ящике дома и что его «ответственный поверенный» сказал ему, что этот дом был последней известной резиденцией Шеффлера.

Пять дней назад, во время первого визита Кемпа, управляющий сначала сказал, что примет услуги от имени Schaeffler, но передумал, когда Кемп спросил, может ли он обслужить Шеффлера лично, говорит Кемп.

На следующий день другой мужчина в доме сказал Кемпу, что там живут только жена и дети Шеффлера и что Шеффлер навещает ее «максимум раз в год», — говорит Кемп.

Другой хранитель судебного процесса, Марко Брайтенмозер, говорит в отдельных судебных документах, поданных адвокатами Питта, что жена Олейника, Елена Олейник, была подана с судебными документами в доме в Женеве 25 августа. Женщина сказала, что отсканирует документы и отправит их Олийнику, который, по словам Бриттена Мозера, находился «далеко в долгой поездке».

Жюли создала Nouvel как средство владения акциями Chateau Miraval. До предполагаемой продажи Nouvel Stoli Group в 2021 году Джоли была единственным членом компании и владела 100% своих долей участия.

58-летний Пит впервые подал в суд на 47-летнюю Джоли 17 февраля, утверждая, что она продала свои доли в винодельне и недвижимость Шеффлеру.

Согласно иску, тогдашние супруги купили контрольный пакет акций винодельни на юге Франции в 2008 году, предполагая, что особняк станет «домом для детей, а виноградник — семейным бизнесом». Пара поженилась в поместье в 2014 году.

«Виноградник стал страстью Пита — и прибыльной страстью, поскольку Maraval под руководством Пита превратилась в многомиллионную международную историю успеха…».

Согласно жалобе, Джоли продала свои акции, не сказав Питту, лишив его права согласия, которое она ему должна.

«Она продала свою долю в знаниях и намерениях, что Schaeffler и его дочерние компании будут стремиться взять под контроль бизнес, которому посвятил себя Питт, и подорвать инвестиции Пита в Maraval», — говорится в иске.

Нувель подал встречный иск на 250 миллионов долларов против Пита 6 сентября, утверждая, что он стоял за попыткой получить контроль над Chateau Miraval.

«С тех пор как его бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод с ним в 2016 году, Брэд Питт ведет войну возмездия против нее и бывшей инвестиционной компании Novell», — говорится во встречном иске.