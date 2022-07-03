Адвокаты Брэда Питта просят больше времени для подачи иска

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (CNS) – Адвокаты Брэда Питта обращаются в Гаагскую конвенцию, чтобы подать пересмотренную жалобу на российского бизнесмена, который недавно стал участником судебного иска винодельни Château Miraval против главного ответчика, бывшей жены Анджелины Джоли.

В судебных документах, поданных в пятницу, адвокаты Питта заявили, что адвокаты Nouvel LLC отказались принять услуги или предоставить адреса российского миллиардера Юрия Шеффлера и его давнего партнера Алексея Олейника, которые были добавлены в качестве ответчиков, когда исправленная жалоба Питта была подана в Верховный суд Лос-Анджелеса. 3 июня.

Адвокаты Пита говорят, что, по их мнению, адвокаты Нувеля также представляют интересы Шеффлера и Олиника, которые живут в Великобритании и Швейцарии соответственно.

Судья Лия Мартин должна провести слушание во вторник по просьбе 58-летнего адвоката Пита о предоставлении дополнительного времени для подачи исправленной жалобы.

Соединенные Штаты являются стороной двух международных договоров, касающихся процедур обслуживания за границей, одним из которых является Гаагское соглашение о предоставлении услуг. Адвокаты Пита заявляют в своих судебных документах, что на рассмотрение Гаагской конвенции могут уйти месяцы.

47-летний мужчина создал Nouvel как средство приобретения акций Château Miraval. До предполагаемой продажи Nouvel Stoli Group в 2021 году Джоли была единственным членом компании и владела 100% своих долей участия.

Питт подал в суд на Джоли 17 февраля.утверждая, что она ошибочно продала свои доли в винодельне и поместье Шеффлеру.

Согласно иску, тогдашние супруги купили контрольный пакет акций винодельни на юге Франции в 2008 году, предполагая, что особняк станет «домом для детей, а виноградник — семейным бизнесом». Пара поженилась в поместье в 2014 году.

«Виноградник стал страстью Пита — и прибыльной страстью, поскольку Maraval под руководством Пита превратилась в многомиллионную международную историю успеха», — говорится в иске.

Согласно жалобе, Джоли продала свои акции, не сказав Питту, лишив его права согласия, которое она ему должна.

«Она продала свою долю, зная и намереваясь, что Schaeffler и его дочерние компании будут стремиться взять под контроль бизнес, которому Питт посвятил себя, и подорвать инвестиции Питта в Miraval», — говорится в иске.