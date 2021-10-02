Адвокаты раскритиковали мексиканское правительство за публикацию стенограмм по делу о похищении студентов

МЕКСИКА (Рейтер) – Адвокаты родственников 43 школьных учителей, пропавших без вести на юге Мексики семь лет назад, подвергли критике раскрытие правительством в пятницу переговоров между предполагаемыми преступниками и властями, связанными с этим делом.

26 сентября 2014 года в штате Герреро пропали ученики Сельского педагогического колледжа Айотзинапа. Останки только трех студентов были опознаны.

В документе, опубликованном правительством по результатам расследования исчезновений, говорится, что высокопоставленный член преступной группировки Guerreros Unidos попросил полицию выдать студентов в ночь их исчезновения в городе Игуала.

«Опасно, если информация о продолжающемся расследовании будет опубликована таким образом, так как это может поставить под угрозу его успех», – говорится в заявлении Центра по правам человека Мигеля Агустина, который представляет родственников жертв.

В текстовых сообщениях говорилось, что по крайней мере 17 студентов были доставлены в «пещеру», согласно тексту, опубликованному Министерством внутренних дел в пятницу по запросу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Нераскрытое похищение потрясло страну, спровоцировав массовые протесты в 2014 году и вызвав международное осуждение как один из самых мрачных примеров давних усилий правительства по предотвращению насилия или осуждению виновных.

Члены семей погибших давно обвиняют мексиканские власти, в том числе военные, в соучастии в исчезновении студентов.

Лопес Обрадор подтвердил в январе, что свидетель причастен солдат https://www.reuters.com/article/us-mexico-crime-ayotzinapa-idUSKBN29Q2NY к исчезновению студентов в 2014 году.

(Репортаж Лиз Диас и Но Торрес; письмо Кассандры Гаррисон; редактирование Уильяма Малларда)