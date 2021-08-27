Аджит Кумар едет в Россию на съемки «Валимая»; Видео из аэропорта распространяется очень быстро

Аджит Кумар, Тала Аджит из Tamil Cinema в настоящее время занят съемками.



Валмайперспективный проект. Окончательный график съемок проекта, режиссер Х. Винот, в настоящее время готовится. Согласно последним обновлениям, Аджит Кумар недавно прилетел в Россию, чтобы снимать высоковольтный боевик для



Валмай.

Звезду недавно видели в международном аэропорту Дубая, где он пообщался со своими поклонниками перед тем, как отправиться в Россию на съемки.



Валмай. Аджит Кумар выглядит более элегантно в черном смокинге и соленом перце на видео из аэропорта, которое стало вирусным в социальных сетях.

Посмотрите видео здесь:

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Остальные части были сняты в самом Хайдарабаде из-за новой пандемии коронавируса. Однако позже планы были изменены, поскольку команда наконец получила необходимое разрешение на съемку боевиков в России.

Согласно обновлениям, создатели планируют снимать пиковые боевые сцены



Валмайс Тала Аджит и главной героиней фильма «Картакейя Гумаконда» в главных ролях. Режиссер Х. Винот и его команда планируют завершить график российского триллера всего за 5 дней.

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Его планируется раскрыть 31 августа 2021 года по случаю дня рождения музыкального руководителя Ювана Шанкара Раджи. Grapevine указывает на долгожданную вторую песню звезды Thala Ajith.

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В главной роли сыграет болливудская актриса Хума Куреши. В проекте задействован звездный состав, в том числе Картикея Гуммаконда, Йоги Бабу, Сумитра, Павал Навагитан, Перл Маани и другие в главных ролях. Главный герой фильма Аджита Кумара был профинансирован Boney Kapoor и Zee Studios.