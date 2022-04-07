Администрация Байдена вводит новые санкции против российских банков и дочерей Путина

Соединенные Штаты принимают дополнительные меры для усиления экономического давления на Россию, а президент Владимир Путин после шокирующих фотографий из украинского города Буча объявил в среду о новых санкциях в отношении российских финансовых учреждений, а также некоторых лиц, в том числе совершеннолетних дочерей Путина, его супруги. и дочь. Его министр иностранных дел.

«Сегодня мы значительно усиливаем финансовый шок, вводя полномасштабные запретительные санкции в отношении крупнейшего российского финансового учреждения Сбербанка и крупнейшего частного банка Альфа-банка», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

Чиновник отметил, что Сбербанку принадлежит почти треть всех активов банковского сектора России, добавив, что в настоящее время США полностью закрыли «более двух третей российского банковского сектора».

Во-вторых, высокопоставленный чиновник заявил: «В соответствии с G7 и Европейским Союзом мы объявляем о запрете новых инвестиций в Россию». Это будет реализовано указом, подписанным президентом США Джо Байденом.

Администрация также вводит полные оппозиционные санкции в отношении новой партии российских элит и членов их семей, включая взрослых дочерей Путина Марию Бутину и Катерину Тихонову, жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России, в том числе бывшего президента. и премьер-министр. От России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин. Высокопоставленный чиновник сказал, что Соединенные Штаты уже ввели санкции в отношении более 140 судей, членов их семей и более 400 российских государственных чиновников.

Соединенные Штаты также введут полное эмбарго в отношении крупных российских государственных компаний, о чем министерство финансов объявит в четверг. Чиновник также сослался на сделанное во вторник заявление о том, что министерство финансов заблокировало Россию в выплате долларового долга, хранящегося в банках США.

Высокопоставленный чиновник отметил разрушительное влияние мер США на российскую экономику после вторжения в Украину.

«Ожидается, что в этом году ВВП России сократится двузначными числами… Россия не находится в процессе изоляции в качестве страны-изгоя. Экономический шок только в этом году, по ожиданиям МВФ, сведет на нет 15-летний экономический прогресс», — сказал чиновник.

Под давлением по поводу эффективности санкций в прекращении путинской войны в Украине высокопоставленный чиновник попытался подчеркнуть их влияние на жизнь в России и сказал, что Путину в конечном итоге придется иметь дело со своим собственным народом.

Даже у такого деспота, как Путин, есть общественный договор с русским народом. Он лишил их свободы в обмен на обещание стабильности, поэтому он не дает им стабильности».

Вопрос на самом деле не столько в том, что мы можем сделать и когда это окажет влияние? Я предполагаю: что здесь конечная игра для Путина? Зачем играть? Чиновник добавил: «Совершенно ясно, что это стало для него неудачей, и в какой-то момент ему придется осознать этот факт».