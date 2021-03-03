Администрация Байдена до сих пор не проинформировала высокопоставленных сенаторов о забастовке в Сирии

Мерфи сказал: «Мне все еще нужно убедиться, что у любого президента есть мандат, необходимый для нанесения ответного удара, особенно за пределами Ирака», отметив, что предыдущие лицензии – хотя и устарели – по-прежнему позволяют применять силу в Ираке.

Мерфи добавил: «Я не слышал сегодня ничего, что убедило бы меня в том, что есть основания для подачи запроса в какую-либо администрацию».

Согласно отдельному чтению брифинга, предоставленного Politico, помощники посчитали, что ответы администрации Байдена на их вопросы были «неудовлетворительными» и что «в них не было особого содержания».

Хотя команда Байдена предсказывала более тесное сотрудничество с Конгрессом, чем показывала администрация Трампа, последующие меры упустили суть. И Демократы дали понять, что не готовы уступить Байдену Просто из-за партийной привязанности.

Глава сената по международным отношениям Боб Менендес (DN.J.) сказал, что администрация Байдена не назначила дату для брифинга сенаторов, сидящих в его комитете, добавив, что он продолжает настаивать на такой дате. Однако, начиная со среды, Сенат начнет марафонское заседание, чтобы принять план Байдена по борьбе с коронавирусом, срок действия которого, как ожидается, истечет до конца недели.

«Странно проводить брифинг для персонала, но не для членов, чтобы быть краткими после чего-то большого и важного», – сказал Мерфи.

Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, заявила, что Белый дом по-прежнему «рад получить информацию об этом вопросе на уровне как членов, так и сотрудников, если это необходимо».

Человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Белый дом провел брифинг на уровне членов, но лидеры Конгресса потребовали проведения заседания персонала.

Сенаторы от обеих партий выразили разочарование тем, что они не получили достаточного уведомления о забастовках и что Байден отдал приказ о них без предварительного одобрения Конгресса.

«Я узнал об этом из новостей. Я состою в комитетах по вооруженным силам и международным отношениям». Сенатор Тим Кейн (демократ от Вирджинии), который давно стремился обуздать президентские военные полномочия, сказал: «Я не думаю, что Я должен узнать об этом таким образом.

Кейн добавил, что, учитывая работу Байдена в качестве председателя комитета по международным отношениям, «он должен понимать больше, чем кто-либо – больше, чем кто-либо другой, – что ветвь статьи 1 должна играть здесь свою роль».

Байден сказал лидерам конгресса, что он приказал нанести удары по Сирии «в порядке самообороны» после того, как в последние недели поддерживаемые Ираном группы ополченцев атаковали американские силы. Ястребы-республиканцы, такие как лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, заявили, что поддерживают решение Байдена, подчеркнув стирание партийных линий по вопросу о президентских военных полномочиях.