Администрация Байдена переключает внимание на космос по мере приближения Китая и России

ВАШИНГТОН, 1 декабря (Рейтер) — В среду администрация Байдена изложила новую стратегию ответственного использования космической безопасности в гражданской, коммерческой и национальной сферах на фоне растущих деловых интересов и опасений по поводу конкуренции Китая и России.

Белый дом заявил, что вице-президент США Камала Харрис, которая должна провести первое заседание Национального космического совета, планировала попросить членов правительственного агентства «ускорить, расширить и разработать нормы и стандарты ответственного поведения в космосе».

«Мы находимся на пороге исторических изменений в доступе к космосу и его использовании — изменениях, которые могут принести пользу космоса большему количеству людей и обществ, чем когда-либо прежде», — говорится в отчете администрации, в котором излагаются ее космические приоритеты.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com регистр

Инаугурационное заседание совета проводится на фоне опасений Вашингтона о повышении активности своих основных соперников в сфере безопасности в космосе. Испытания Китая гиперзвукового оружия в этом году повысили вероятность гонки вооружений над системами на околоземной орбите, которые могут обойти существующую противоракетную оборону.

Администрация также осудила испытание российского противоспутникового оружия в прошлом месяце и заявила, что оно создает обломки и создает угрозу для Международной космической станции (МКС).

Тем временем все большее число компаний, включая SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic (SPCE.N), стремятся открыть новую эру частных коммерческих космических полетов после многих лет совместной работы частных компаний с Национальным управлением по аэронавтике. Правительство США. (НАСА) при запуске ракеты.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден также собирается подписать в среду указ о добавлении глав департаментов образования, труда, сельского хозяйства и внутренних дел, а также своего национального советника по климату в Национальный космический совет.

Администрация также хочет, чтобы группа работала над расширением данных о космическом климате и продвигала научно-исследовательские усилия, которые могут помочь создать рабочие места и повысить конкурентоспособность Соединенных Штатов, говорится в заявлении администрации.

Национальный космический совет отделен от военного подразделения Космических сил США, созданного при бывшем президенте Дональде Трампе.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com регистр

(Репортаж Сьюзан Хиви и Тревора Ханикатта); Редакция Билла Беркро

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.