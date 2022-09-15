Администрация Байдена стремится отделить Среднюю Азию от российской экономики – представитель USAID

ВАШИНГТОН (Urdu Point News/Sputnik – 15 сентября 2022 г.) Соединенные Штаты стремятся отделить регион Центральной Азии от российской экономики, заявила Анджали Каур на слушаниях в Конгрессе 15 сентября 2022 г.

«Что мы пытаемся сделать в этих усилиях, так это укрепить региональную взаимозависимость, укрепить демократические институты, укрепить верховенство закона, уважать права человека, как всегда, вы знаете, развивать человеческий капитал, что я считаю действительно важным, способствовать экономическому росту и стимулировать климат. действие совместное». «Все эти приоритеты, которые мы считаем, имеют решающее значение для возможного отделения Центральной Азии от российской экономики, что должно быть нашей целью.

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Каур также заявил, что конфликт на Украине имел серьезные последствия для региона, в том числе затронул торговые пути, финансовую систему, а также мигрантов, ранее проживавших в России.

Комментарии Каура прозвучали в тот момент, когда Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится провести свой двухдневный саммит в центральноазиатской стране Узбекистан, который начнется в четверг. Ранее на этой неделе помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что ШОС предлагает реальную альтернативу западоцентричным структурам и механизмам.