Администрация Трампа снова помещает Кубу в черный список как «спонсор терроризма» | Внешняя политика США

Администрация Трампа в понедельник реклассифицировала его Куба Как “государство-спонсор терроризма”, в ходе которого страна подвергается новым санкциям незадолго до вступления в должность избранного президента Джо Байдена.

Госсекретарь Майк Помпео объявил об этом шаге, сославшись, в частности, на продолжающееся движение Кубы. Укрывательство американских беглецов А также ее поддержка венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Это назначение – один из последних шагов, предпринятых администрацией Трампа в последнюю минуту перед тем, как Байден вступит в должность 20 января.

Удаление Кубы из черного списка Одним из главных достижений президента Барака Обамы во внешней политике было стремление улучшить отношения с коммунистическим островом, что Байден поддержал как вице-президент. Отношения практически были заморожены после прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году.

Как и в случае с Ираном, Трамп пытался отменить многие решения Обамы в отношении Кубы. Он занял жесткую позицию по Гаване и отменил многие санкции, которые администрация Обамы ослабила или сняла после полного восстановления дипломатических отношений в 2015 году.

С тех пор, как Трамп вступил в должность, после кампании, направленной против действий Обамы по нормализации отношений с Кубой, отношения стали все более напряженными.

Помимо нападок на Кубу за ее поддержку Мадуро, администрация Трампа также указала, что Куба могла стоять за предполагаемыми атаками или санкционировала их, в результате которых по состоянию на конец 2016 года многие американские дипломаты в Гаване получили черепно-мозговые травмы.

Однако немногие союзники США считают, что Куба остается спонсором международного терроризма, и не согласны с определением, основанным на поддержке Мадуро, или с прямым отрицанием обвинений США в том, что кубинские власти финансируют или организуют международные террористические атаки.

Однако администрация Трампа проводила враждебную политику по отношению к Кубе, поскольку она неуклонно усиливала ограничения на полеты, торговлю и финансовые операции между Соединенными Штатами и островом.

Недавние санкции, введенные администрацией Трампа, включают значительные ограничения, которые не позволят большинству поездок из Соединенных Штатов на Кубу и перевод денег между двумя странами, что является важным источником дохода для кубинцев, имеющих родственников в Соединенных Штатах.

Исключение Обамой Кубы из списка «государственных спонсоров терроризма» было главной целью Трампа, Помпео и других кубинских ястребов в нынешней администрации. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон был ключевым сторонником восстановления санкций.

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