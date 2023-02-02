Адреса биткойнов и эфириума, связанные с российским торговцем оружием

Сегодня министерство финансов США ввело санкции в отношении двух криптовалютных адресов, связанных с российским торговцем оружием.

В заявлении Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) в среду Он сказал Он внес в черный список адреса Биткойн и Эфириум, используемые Джонатаном Зименковым, сыном Игоря Владимировича Зименкова.

По данным OFAC, отец и сын Игорь и Джонатан Зименковы работали вместе, чтобы управлять сетью, уклоняющейся от санкций, которая поставляла «высокотехнологичное оборудование» российской компании после прошлогоднего вторжения в Украину.

«Игорь Зименков тесно сотрудничал со своим сыном Джонатаном Зименковым и обширной сетью физических и юридических лиц, чтобы обеспечить продажу российского оружия правительствам третьих стран», — говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Он добавил, что и Игорь, и Джонатан Земенковы контактируют с российскими оборонными компаниями, находящимися под санкциями. «Сеть Земенкова использовала подставные компании для перевода средств внутри сети, пытаясь сохранить юридическую видимость», — заявило OFAC.

Данные блокчейна показывают, что санкционированные адреса Биткойн и Эфириум в настоящее время не содержат никаких активов.

OFAC уже санкционировал криптовалютные адреса и продукты. Пожалуй, самый громкий случай был в прошлом году, когда это произошло запрещен Американские граждане перестали использовать Tornado Cash, заявив, что преступники используют его для отмывания грязных денег.

Tornado Cash — это приложение для «миксера монет». Это позволяет людям отправлять и получать Ethereum анонимно.

OFAC утверждает, что приложение использовалось спонсируемой государством Северной Кореи Lazarus Group в качестве инструмента для сокрытия украденных средств.

Но запрет разозлил многих в криптовалютном сообществе и даже некоторых политиков США, таких как Представитель Том Эммеркоторый утверждает, что конфиденциальность — это право, и что занесение приложения в черный список наказывает не тех людей.