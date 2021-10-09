Адская Венера таит в себе множество загадок. Новый космический корабль призван решить эту проблему.

Три планетарные миссии, который будет запущен в течение следующего десятилетия, покажет, есть ли на Венере жидкие океаны, и если да, то какой ширины и как долго они существуют. Трио роботов будет точно отображать поверхность планеты, искать признаки активной вулканической активности и заглядывать внутрь мира. Помогая нам лучше понять наш родственный мир, этот космический корабль также поможет нам узнать, Миллионы каменистых планет могут находиться на орбитах Венеры вокруг других звезд обитаемый.

«Я действительно верю, что Венера – ключ к открытию возможности обитания планет», – говорит он. Стивен Кинг из Калифорнийского университета в Риверсайде. «Мы всегда настолько одержимы жизнеспособностью, что забываем задать вопрос: что делает планету необитаемой? Вот что такое Венера».

Но на некоторые загадки Венеры этот новый флот миссий не может разгадать. Ключевые вопросы, такие как количество продолжающейся сейсмической активности, потребуют тщательного изучения со стороны Посадочные машины или долговечные вездеходыМашины, которые должны выдерживать условия измельчения на поверхности планеты. Ученые Уже работаем над развитием технологий необходимо, чтобы сделать эти амбициозные путешествия возможными, тестирование электроники и других устройств В комнатах, имитирующих неумолимые температуры и давление космической планеты..

«Не могу поверить, что даже говорю, что к Венере будет три миссии», – говорит он. Дженнифер Уиттен От Тулейнского университета, заместитель главного исследователя НАСА. Миссия Веритас Венера. «Мы собираемся получить много информации, и я думаю, что следующим шагом вперед будет высадка на поверхность».

Братья и сестры на разных путях

Эта удивительно красивая планета, сияющая в нашем небе, привлекла внимание астрономов с тех пор, как они впервые установили ее в свои телескопы. В семнадцатом веке. И до 1960-х годов у ученых были дикие представления о том, что может жить на соседней планете.

Папа вспоминает: «В то время в учебниках Венера изображалась в виде тропических джунглей». Фрэнк ДрейкРадиоастроном. «Это было разумно. Венера была ближе к Солнцу и имела облака, и считалось, что она очень похожа на Землю ».

но потом указывая радиотелескоп на планете В 1961 г. (тот же телескоп в г. Обсерватория Грин-Бэнк Год назад мой отец провел первый научный поиск разумных инопланетян человечеством.)

почти, он обнаружил, что температура на планете всегда устанавливается на «барбекю», даже на ночной стороне. Это было странно, ведь сам цветок вращался на удивление медленно. Один, казалось бы, бесконечный день на этой жалкой поверхности длится 243 дня на Земле, что больше, чем год из 225 дней на Венере. Ночная сторона должна быть прохладнее примерно через четыре месяца без солнечного света.

«Это был настоящий сюрприз», – говорит папа. «Он сказал нам, что атмосфера Венеры должна быть очень тяжелой. Она была настолько огромной, что можно было потушить солнце, и оно не изменило бы свою температуру в течение 100 дней».

Последующие заметки Подтвердите также счета моего отца независимое предсказание Карл Саган сделал это, и вскоре стало ясно, что не все в порядке на планете, которую иногда называют близнецом Земли.

Ученые теперь знают, что Земля и Венера круглые, схожи по размеру и, возможно, по структуре масс, но на этом сходство заканчивается.

В то время как Земля умеренная и водянистая, Венера горит и хочет пить. Его средняя температура поверхности составляет 860 градусов по Фаренгейту. На нем запечатлен ее засохший пейзаж. Сигнатуры текущей лавыа не реки – и его поверхностное давление в 90 раз больше, чем у поверхности Земли, аналогично сокрушительной силе, которую вы чувствуете на глубине 3000 футов под водой.

В небе облака Земли текут и исчезают, но небо Венеры всегда затянуто облаками. Сорок пять миль удушающих облаков заслоняли все, кроме небольшого количества солнечного света. В верхних слоях дуют сильные ветры, и пелену всей атмосферы колышутся вокруг планеты.

Всегда ли Венера будет демоническим царством – один из фундаментальных вопросов, на которые ученые надеются ответить в ближайшее десятилетие. Если бы у Венеры были океаны – если бы это был еще один голубой шарик в течение миллиардов лет – это могло бы быть Планеты, как Венера, вращаются вокруг далеких звезд Они также могут быть мирами с умеренным климатом. Но если Венера родилась такой в ​​результате фатального следствия ее образования и близости к Солнцу, весь этот внешний цветок мог бы быть таким же бесплодным.

«Пока вы не поймете, почему, как и когда Венера должна быть такой, какая она есть, мы не будем хорошо оснащены, чтобы понять, что мы видим в других планетных системах», – говорит ученый-планетолог. Пол Бёрн из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

«Мое сердце хочет, чтобы это была трагическая история мира, подвергшегося насилию. И я хочу верить, что там были не только океаны, но и вещи, плавающие в этих океанах. В любом случае, любой ответ, который мы найдем, будет глубоким. “

цветочная революция

Но с середины шестидесятых годов Марс считается Большая часть финансирования американских межпланетных миссий. В последний раз НАСА отправляло зонд для исследования Венеры в 1989 году, когда он был Космический корабль Магеллан Я задумал составить приблизительную радиолокационную карту поверхности планеты. С тех пор к Марсу стартовали 14 космических аппаратов НАСА.

«Когда я впервые присоединился к сообществу Венеры, приглашал себя на встречи и так далее около 10 лет назад, они были сообществом с очень дефицитом данных», – говорит Кейн, который ранее сосредоточился в основном на экзопланетах. «Они с большой завистью смотрели на своего собрата, Марса, который, казалось, выполнял все миссии в мире, в то время как наши карты Венеры очень несовершенны – очень плохой точности».