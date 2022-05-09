Ад путинских санкций: у российской экономики могут быть серьезные проблемы

С началом российского вторжения в Украину США и Запад обрушили беспрецедентную волну Санкции против России. Ограничили не только российскую экономику, но и президента России Владимира Путина, его семью, ближайших советников и олигархов.

Теперь Соединенные Штаты и Большая семерка выступили с еще одним Пакет санкций Направлен на то, чтобы помешать России вести агрессивную войну в Украине.

Новые санкции против России

Новые штрафы Он будет сосредоточен на пяти целях: СМИ, услуги, нефть, экспорт и люди. Группа семи ввела санкции:

преследование государственных СМИ в России;

запретить услуги, которые финансируют военные действия и помогают уклоняться от санкций;

прекратить импорт из Русская нефть снизить зависимость от российской энергетики;

введение большего экспортного контроля и санкций, чтобы подорвать военные усилия России;

Ввести санкции в отношении российской элиты и членов их семей и визовые ограничения для российских и белорусских официальных лиц, участвующих в военных действиях.

Наш беспрецедентный набор скоординированных санкций значительно затруднил агрессивную войну России, ограничив доступ к финансовым каналам и возможность достижения ее целей. Эти ограничительные меры уже оказывают значительное влияние на все секторы экономики России — финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический — и со временем будут усиливать давление на Россию. «Мы продолжим налагать огромные и немедленные экономические издержки на режим президента Путина из-за этой неоправданной войны», — говорится в заявлении G7. совместное заявление.

Впервые в своей истории Украина приняла участие во встрече Большой семерки.

Украина впервые приняла участие во встрече лидеров Большой семерки. Крупнейшие демократии мира. Я изложил наше видение того, что необходимо сделать для достижения свободы и обеспечения безопасности Украины. Я призвал к увеличению Санкции против России Создание условий для Украины, чтобы война как можно быстрее закончилась освобождением нашей земли и народа. В частности, это касается эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты», — заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Она сказала.

Несостоятельность российской экономики

Наши беспрецедентные санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике, а наш экспортный контроль ограничил доступ России к важнейшим технологиям и цепочкам поставок, которые необходимы ей для поддержания своих военных амбиций. Белый дом заявил в пресс-релиз.

Российская экономика, и особенно рядовой россиянин, начинает ощущать на себе воздействие санкций. В условиях полного обесценивания рубля по отношению к доллару и ухода международных компаний из России направо и налево средний россиянин не видит жизнеспособного будущего в путинской России.

«В результате нашего экспортного контроля Россия изо всех сил пытается обновить свое вооружение и военную технику. Два основных российских танковых завода — корпорация «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод — прекратили свою деятельность из-за нехватки иностранных комплектующих. Около 1000 частных компаний ушли Россия, и отчеты предполагают, что более 200 000 россиян, многие из которых являются высококвалифицированными, бежали из страны, Белый дом заявил, что все эти расходы со временем возрастут.

[1945гНовыйобозревательповопросамобороныинациональнойбезопасностиСтаврос Атламазоглу Он опытный военный журналист, специализирующийся на специальные операцииОн ветеран греческой армии (национальная служба в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии) и выпускник Университета Джона Хопкинса. Его работы были показаны в заинтересован в торговлеИ ПесочницаИ СОФРИП.