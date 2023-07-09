Азаренко освистала «несправедливую» публику на Уимблдоне после поражения Свитолиной

‘Самый счастливый день’: украинка Элина Свитолина празднует победу над белоруской Викторией Азаренко (Гленн Кирк)

Виктория Азаренко назвала болельщиков Уимблдона «несправедливыми» и «пьяными» после того, как ее освистали с центрального корта после поражения от Элины Свитолиной в политически мотивированном поединке в воскресенье.

Украинка Свитолина продвинулась вперед со счетом 2-6, 6-4, 7-6 (11/9) после 2 часов и 46 минут трибунала, чтобы подготовиться к четвертьфинальному столкновению с первой ракеткой мира Игой Свитек.

Как уже стало привычным, белоруска Свитолина не пожала руку Азаренко в знак протеста против вторжения России в Украину.

Беларусь является крупным военным союзником Москвы.

Азаренко, поднявшая руку в сторону Свитолиной, видимо, в знак уважения, с улюлюканьем покинула зал.

«Это было несправедливо. Это то, что есть. Что я могу сделать?» — сказала Азаренко.

«Я не сделал ничего плохого, но я не могу контролировать толпу. Я не уверен, что многие люди поняли, что происходит.

«Но если люди собираются сосредоточиться только на рукопожатиях или пьяной толпе, освистывающей в конце, это позор».

Свитолина и ее украинские партнеры по команде отказались пожать руку своим российским и белорусским соперницам на недавнем Открытом чемпионате Франции.

Свитолина и Марта Костюк были высмеяны парижскими болельщиками за их позицию после поражения от второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

На прошлогоднем Открытом чемпионате США Костюк продемонстрировала владение ракеткой только после поражения от Азаренко.

Свитолина считает, что освистывание может прекратиться, если теннисные власти выступят с заявлением, объясняющим ситуацию с украинскими игроками.

— Победа для Украины —

«Со мной было то же самое в Париже, — сказала Свитолина. — Это было несправедливо».

«Я много раз говорил, что до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины и мы не вернем свои земли, мы не пожмем друг другу руки. Так что у меня есть четкое заявление».

Несмотря на разногласия, Свитолина назвала победу «вторым самым счастливым моментом» в своей жизни после рождения дочери.

«Я думаю, что это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения нашей дочери», — сказала Свитолина, которая замужем за французской звездой тенниса Гаэлем Монфисом.

«Когда я упал, я услышал, как ты меня подбадриваешь, и чуть не заплакал».

Свитолина, полуфиналистка 2019 года, отставала на 4/7 на тай-брейке финального сета, и до поражения оставалось всего три очка.

Тем не менее, она вернулась назад, пропустив одно матчболовое очко в 9/8, прежде чем закрепить победу головой.

«Я знаю, что многие люди дома смотрят и поддерживают меня. Я тоже чувствую ответственность», — добавила она.

«Когда я играю против россиян и белорусов, я чувствую большее давление, что мне нужно побеждать. Вот почему так много значат такие победы. По-моему, добыть эту победу, маленькую победу для Украины. «

28-летняя Свитолина вернулась в тур только в апреле после декретного отпуска.

Теперь она вышла в восьмерку последних турниров Большого шлема подряд, а также вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Она добавила: «Когда я снова начала играть, я не думала, что окажусь здесь. Я не думала о том, чтобы хорошо играть на траве».

«Я просто наслаждаюсь атмосферой, возможностью. Я очень благодарен за возможность играть здесь».

А в воскресенье на корте Свитолина, занявшая 76-е место, сплотилась в любовном матче, чтобы начать матч, но затем Азаренко сломалась в третьей и пятой партиях и взяла первый сет.

Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии снова проиграла в первом гейме второго сета.

Свитолина увеличила счет до 2:2, но затем не смогла реализовать четыре брейк-пойнта в восьмом гейме.

В напряженном и честном финише Азаренко спасла сет-пойнт, но Свитолина набросилась во втором счете и сравняла счет.

Свитолина повела в решающей партии со счетом 3: 0, чему способствовала двойная ошибка Азаренко во втором периоде.

Белорус отыгрался в пятой партии, когда матч перешел в драматический тай-брейк и завершился после игры.

DJ / JW