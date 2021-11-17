Азербайджан и Российский экспортный центр обсуждают подписание контрактов на реализацию совместных проектов

Баку, Азербайджан, 17 ноября.

Садраддин Агджаев — Направление:

Генеральный директор ОАО Вероника Никишина в ходе бизнес-миссии российских компаний по развитию городской инфраструктуры «Умный город» в Баку сообщила, что ОАО «Российский экспортный центр» и Азербайджан могут подписать контракты на реализацию более 150 проектов.

«Отношения между Россией и Азербайджаном динамично развиваются. Стороны достигли рекордного уровня сотрудничества. Объем товарообмена в этом году достиг более двух миллиардов долларов. Отношения между Россией и Азербайджаном будут только расти. Мы реализуем ряд успешные проекты. Сегодня контракты могут быть подписаны в Азербайджане ». Для реализации более 150 проектов. Мы готовы выступить гарантом по обеспечению поставок российских товаров в Азербайджан. Кроме того, у нас есть список проектов, которые необходимо реализовать. реализовано для Азербайджана », — сказала Никишина.

По словам Никишиной, АО «Российский экспортный центр» также поддерживает реализацию проектов в области альтернативных источников энергии в Азербайджане.

Она подчеркнула, что «весь наш арсенал будет максимально использован для развития двустороннего сотрудничества».

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