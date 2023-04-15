Азербайджан протестует против сожжения «варварского» флага на чемпионате по тяжелой атлетике в Армении

БАКУ (Рейтер) — Азербайджан провел в субботу акцию протеста после того, как его национальный флаг был поднят и подожжен во время церемонии открытия чемпионата по тяжелой атлетике в соседней Армении.

Азербайджан заявил, что участие его спортсменов в турнире стало невозможным, и они уже покинули Армению, чтобы вернуться домой через Грузию.

На видео инцидента видно, как мужчина выхватил флаг и поджег его, что вызвало гневное заявление Министерства молодежи и спорта Азербайджана и его Национального олимпийского комитета.

Они осудили это как «варварский акт» и как свидетельство национальной и расовой ненависти, заявив, что Армения не имеет права гарантировать безопасность спортсменов и проводить международные спортивные мероприятия.

Армения отвергла критику, заявив, что инцидент был разрешен быстро и без какой-либо опасности для участников чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

У двух стран были враждебные отношения после распада Советского Союза в 1991 году, частью которого они обе были. За это время они вели две крупные войны за Нагорный Карабах, горный анклав, признанный на международном уровне частью Азербайджана, но населенный в основном этническими армянами. За последнюю неделю в бою погибли семь солдат.

Российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката человека, предположительно причастного к инциденту в Аль-Аламе, заявило, что он был освобожден без предъявления обвинений.

(Репортаж Наили Багировой). Авторы Антон Колодяжный и Марк Тревельян; Монтаж Дэвид Холмс

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