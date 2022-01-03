Азия и Евразия в многополярном мире — Валдайский клуб

В условиях подлинной многополярности и отсутствия возможности выстраивать международную политику вокруг единого центра принятия важных решений, Россия неизбежно столкнется с выбором между необходимостью закрепления своего ближайшего окружения в определенных институциональных формах и развитием открытого и гибкое взаимодействие с разными партнерами применительно к конкретному случаю или региону. Последнее, в то же время, не подразумевает необходимости отказываться от уже существующих форм институционального сотрудничества: СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза или Организации Договора о коллективной безопасности. Все они должны быть сохранены и даже развиты в интересах России. Кроме того, теперь есть новые возможности для определения потенциала и ограничений эффективности этих ассоциаций.

В рамках изменения российской политики в Азии и Евразии можно выделить несколько географических и функциональных областей. Во-первых, это развитие многопланового стратегического сотрудничества с Китаем. Это сотрудничество осуществляется на глобальном и региональном уровнях; Он включает в себя экономические, военные и политические аспекты. Пандемия коронавируса существенно замедлила темпы взаимодействия экспертного сообщества России и Китая, и вряд ли можно рассчитывать на его восстановление до прежних объемов в ближайшее время. Однако эпидемия не стала серьезным препятствием для развития торгово-экономических отношений и практического военного сотрудничества. В последнем случае мы можем наблюдать достаточно высокий уровень согласованности действий в отношении глобальных и внутренних вызовов, стоящих перед обеими силами.

Во-вторых, развитие институтов регионального сотрудничества сохранит свое значение для России. Трудно ожидать, что на базе таких институтов в Евразии в обозримом будущем появится сообщество государств с интенсивностью отношений и степенью взаимного доверия, которые будут соответствовать стандартным теоретическим концепциям региональных обществ. При этом каждый из них отвечает за решение ряда важных задач, стоящих перед странами-участницами. СНГ выполняет функцию сохранения особого духа отношений в рамках взаимосвязанной экономической, политической и культурной сферы.

Шанхайская организация сотрудничества является важной дипломатической платформой, в которой, помимо России, Китая и их общих соседей, участвуют такие державы, как Индия, Иран или Пакистан. Евразийский экономический союз создает условия для открытия общих рынков для узкой группы стран и создания совместных механизмов адаптации к изменениям в мировой экономике. ОДКБ является эффективным средством координации усилий государств-членов в области обороны, что особенно важно в свете неопределенности ситуации в Афганистане и вокруг него.