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Азура Стивенс приоткрывает завесу над психическим здоровьем, поскольку Чикаго Скай стремится повторить титул чемпиона WNBA

29 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Поскольку Chicago Sky продолжает претендовать на свой второй подряд титул в полуфинале WNBA Series на этой неделе против Connecticut Sun, Лазурный Стивенс Он рассматривает опыт прошлой зимы за границей как ключ к выдающемуся сезону 2022 года.

«Я думаю, что уверенность — это самое важное», — сказал 26-летний Стивенс после финала регулярного сезона «Скай» против «Феникса Меркьюри». «Я просто думаю, что верю в себя как в игрока. Я имею в виду, я думаю, что мог бы, но это похоже на то, что люди не увидят, как ты играешь, если ты не выйдешь и не сделаешь это».

В этом сезоне Стивенс показала лучший общий результат за свою пятилетнюю карьеру в WNBA, набирая в среднем 10,6 очка, 3,9 подбора и 0,8 передачи, сыграв 21,9 минуты в 35 играх.

«Думаю, за границей вы бы свободно играли», — добавил Стивенс, который несколько месяцев соревновался с «Никой» в российской Премьер-лиге и Еврокубке в межсезонье WNBA перед вторжением России в Украину. «И мне очень помогло, просто вернуться, просто не сдерживаться. Ты знаешь, терять нечего.

«Только ты иногда сдерживаешь себя. Так что я действительно пришел в этот год, я не хотел, чтобы что-то мешало мне (делать) все, что я мог».

Но это было нечто большее, чем просто успешная зарубежная игра, которая поставила Стивенс на правильный путь в ее третьем полном сезоне со Sky. Жестокая личная жизнь Стивенс недавно показала, что это были согласованные усилия по заботе о ее психическом здоровье, которые действительно имели значение — как на поле, так и за его пределами.

«Я приехал в этом году, чтобы позаботиться о себе как можно лучше, потому что я не хочу снова возвращаться в это место», — сказал Стивенс. В недавней статье для WNBA.comВ котором она рассказала о гневе и депрессии, с которыми она столкнулась после прерывания сезонов подряд в 2019 году в 2020 году, сначала из-за ноющей травмы стопы, которая потребовала операции, а затем травмы колена за пределами левого поля, которая также потребовала операции.

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«Я через многое прошла за последний год и оказалась там, где мне не нравится находиться», — добавила она.

Теперь Стивенс хочет помочь другим, которые могут столкнуться с подобными трудностями. Она одна из трех игроков Sky вместе. Рути Хеббард И Ребекка Гарднер Кто лицо Чикаго? Инициатива «Сеть»запущенный в начале августа, призван помочь спортсменам расставить приоритеты в отношении своего психического здоровья и «оказать всестороннюю поддержку спортсменам».

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«Это приятно», — сказал Стивенс в интервью On Her Turf в субботу, на следующий день после публикации статьи о WNBA. «Я думаю, что в этом году я ходил взад и вперед о том, что мне нравится, сколько я хотел поделиться и что я хотел сказать, но просто иметь фонд, который действительно хочет поддержать меня, было действительно приятно, плюс Ребекка и Рути хотят тоже быть частью этого».

Стивенс поделилась некоторыми дополнительными мыслями о своих мотивах участия в инициативе, отметив: «В течение очень долгого времени игроки считались одномерными звездами, чьи спортивные достижения прославляются и обсуждаются». Она сказала. «Но из-за болтовни и трех указателей многие из нас вынуждены быть совершенными, работать безупречно и делать все это с улыбкой. Мы получаем травмы и сталкиваемся с умственными трудностями, чтобы стать лучше. Делясь этими историями, мы человек и помогает людям увидеть, как мы справляемся с травмой — и, надеюсь, это поможет. Другие сталкиваются с теми же проблемами».

Стивенс родилась в Род-Айленде, выросла в Кэри, Северная Каролина, и провела первые два года своей карьеры в колледже в Университете Дьюка, прежде чем перевестись в Университет Окон. Она отыграла один сезон за «Хаски», прежде чем попасть на драфт WNBA 2018 года в качестве драфта первого раунда — шестого в общем зачете — от «Даллас Уингз», проведя два сезона. В течение своего первого сезона в лиге Стивенс была включена в состав команды WNBA All Rookie Team 2018, уступив 43 процентам точных попаданий (111 из 258) и набрав 26 очков в июльской игре против Индианы.

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Она сыграла всего девять игр в 2019 году и 13 в 2020 году, имея дело с вышеупомянутыми травмами, и начала сезон 2021 года с установленными минутами, что усугубило ее разочарование. Но преодоление горба — как физически, так и морально — привело к повышению роли в гонке за титул WNBA 2021 года на Sky, где Стивенс стартовал во всех 10 играх и набирал в среднем 9,8 очка и 6,9 подбора.

Преображение проявляется в Присутствие Стивенса в социальных сетяхособенно в Твиттере, где она ежедневно публикует утверждения и положительные цитаты.

«Мне нравится публиковать эти цитаты», — сказала она WNBA.com. «У меня есть приложение на моем телефоне, которое отправляет мне эти сообщения, и оно помогает мне сохранять правильное мышление в течение дня. Я каждый день отправляю цитаты некоторым из моих близких друзей. Это просто помогает мне быть в правильных вещах.

«Иногда вы просыпаетесь, и в этот день легко не чувствовать себя спортсменом или даже просто человеком в целом, но как спортсмен у вас действительно нет свободы взять выходной, особенно если вы пытаетесь добиться чего-либо».

Поскольку Sky пытается достичь своей текущей цели — последовательных титулов, Стивенс сказал, что они ничего не принимают как должное в преддверии серии лучше, чем пять против Sun. Хотя «Чикаго» обыграл Коннектикут в сезоне со счетом 4:0, ни одна из побед не была сокрушительной: «Скай» выиграл с отрывом один из четырех.

«На данный момент только тот, кто больше всего этого хочет», — сказал Стивенс. «Вы знаете, мы можем сидеть здесь и говорить о чартах весь день, но на самом деле он просто тот, кто хочет этого больше, и мы посмотрим, что произойдет в воскресенье».

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Редактор On Her Turf Алекс Аззи внес свой вклад в этот отчет.

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