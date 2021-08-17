Академик подчеркивает важность исследований парниковых газов, накапливающихся в воде – Science and Space

Архангельск, 17 августа / ТАСС /. Изучение парниковых газов, в частности углекислого газа, накопленного в водах, в том числе в Арктике, является важным направлением для изучения обмена элементами, вызывающими парниковый эффект, заявил в понедельник президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Процесс выпадения углекислого газа из атмосферы имеет очень опасную особенность, связанную с водными поверхностями», – сказал он после встречи с учеными из Федерального центра комплексных исследований Арктики имени Лавирова (Уральское отделение Российской академии наук, FECIAR). . «Мы привыкли, что леса откладывают углекислый газ и переводят его в твердую фазу, в стволы деревьев, в углерод в почве, но мы получили информацию, что поверхность воды существенно влияет на этот обмен. <...> Это очень важный аспект, который необходимо изучить ».

Он отметил, что вопрос о том, как поверхность воды влияет на обмен парниковых газов, изучен недостаточно. Например, болота поглощают углекислый газ, но могут выделять метан. Другие резервуары также участвуют в этом обмене.

«Если мы сможем показать, что водная поверхность играет важную роль, возможно, не меньшую, чем леса, в обмене парниковыми газами, мы столкнемся с совсем другими задачами – и что потом? Выращивать новые леса или как-то выращивать планктон, который поглощает сильно [carbon dioxide] из атмосферы на поверхность воды. «Это совершенно новое направление», – сказал он, добавив, что специалисты FECIAR работают в этом направлении. «Вы – один из лидеров в стране. И не только здесь».

По его словам, эта тенденция также очень важна для экономического развития.

«Это важно не только для того, чтобы мы дышали хорошо, это важно, чтобы экономика работала по-новому, и чтобы [efficient work] Из средств, обращающихся в этом новом секторе, относятся к углеродным единицам. Мы должны правильно найти свое место в экономике этих процессов. “