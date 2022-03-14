Академия наук Южной Африки малодушно…

Мы с ужасом наблюдаем за российским вторжением в Украину. Демократическая и суверенная страна подверглась крупномасштабному ничем не спровоцированному вторжению бывшей имперской державы с возобновившимися имперскими амбициями.

Несмотря на грубое нарушение Россией Устава ООН и международного права, правительство Южной Африки вместе со многими из самых авторитарных режимов мира сидит в стороне. Вот вам и предполагаемая приверженность южноафриканского правительства демократии и оппозиции империализму.

В то время как гражданское общество Южной Африки в целом высказывалось против насильственного российского империализма, некоторые организации пошли по стопам правительства, подразумевая безразличие между насильственным империализмом и демократией.

Последней организацией, сделавшей это, является Южноафриканская академия наук (ASSAf). В пятницу, 11 марта 2022 года, ASSAf написала своим членам, что она «глубоко опечалена трагическими событиями, последовавшими за российским вторжением в Украину, и последствиями для жизни людей и населенных пунктов», но, тем не менее, предпочла «не делать заявления относительно кризис в Украине в это время».

ASSAf оправдал свое заседание на заборе тем, что ранее он решил — в контексте дебатов о Палестине — «не делать заявлений, если вопросы науки и работы ученых не находятся в центре академических интересов, таких как наши «. .

Неспособность ASSAf осудить попытку Путина вторгнуться и колонизировать Украину особенно возмутительна, поскольку это вторжение уже прямо или косвенно затронуло ученых.

Считает ли ASSAf, что украинские учебные заведения пережили российские ракеты и снаряды? Неужели в АССАф действительно верят, что украинские ученые могут продолжать свою работу, пока российские снаряды и ракеты крушат города и поселки?

Любой, кто смотрит репортажи по телевидению, увидит, что российские военные бомбили здания украинских университетов и библиотек, а также многоквартирные дома, больницы и другие общественные здания. Всем, кому интересна эта новость, известно об отчаянном бегстве иностранных студентов вузов — вместе с миллионами украинцев — в соседние страны.

По меньшей мере один индийский студент-медик погиб во время российской бомбардировки Харькова. Студенты, которым удалось бежать, рассказывают о шоке, который они испытали, когда сначала укрывались в подвалах, пока русские бомбили город над ними, а затем бежали в Польшу любым возможным транспортом. Когда российская армия вторглась на Украину, пророссийские хакеры Сообщается, что он был взломан Сайты 30 украинских университетов.

Гуманитарная катастрофа, охватившая Украину, не оставляет без внимания ученых и студентов. Их жизнь и работа были перевернуты, как и у всех остальных. Украинские университеты были вынуждены приостановить большую часть или всю свою деятельность.

Более того, как могли оруэлловские репрессии в сфере коммуникации, а также избиение и тюремное заключение критиков в России не быть в центре таких академических интересов, как наши?

Как может наша академия сразу не похвалить и не поддержать мужественное осуждение вторжения более чем 7000 Российские ученые и научные журналистыв том числе 70 членов РАН?

С большой опасностью для себя эти ученые заявили:

«…сильное противодействие российским военным действиям против украинского народа. Эти боевые действия приводят к большим жертвам и подрывают устоявшуюся систему международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе полностью лежит на России.

Нет смысла в этой войне. Понятно, что Украина не представляет никакой угрозы безопасности России. Попытки использовать ситуацию на Донбассе как повод для начала военной операции полностью подготовлены. Война против Украины несправедлива и откровенно абсурдна… Мы убеждены, что все проблемы в отношениях между нашими двумя странами можно было решить мирным путем».

Ведущие научные академии мира уже осудили российское вторжение в Украину. в своем собственном совместное заявлениеАкадемии наук стран G7 заявили:

«Неспровоцированное нападение на Украину, демократическую и независимую страну, является вопиющим нарушением международного права и основных ценностей человечества. Российское вторжение является посягательством на основополагающие принципы свободы, демократии и самоопределения, которые обеспечивают основа академической свободы и возможности для научного обмена и сотрудничества.

«В этот темный час наши мысли и глубочайшие соболезнования обращены к народу Украины. Мы полны решимости поддержать Национальную академию наук Украины. Мы солидарны с научным сообществом и учеными Украины.

«Мы признательны российским ученым и гражданам, которые стыдятся этого нападения и выступают против войны.

«Мы призываем руководство России немедленно прекратить все военные действия против Украины и положить конец этой войне».

природа Он выступает против бойкота российских ученых, но тем не менее Связь доступна Все научное сообщество должно объединиться перед лицом российской агрессии.

Ведущие университеты выступали в других странах мира.

Лундский университет в Швеции, которая даже не является членом НАТО, упомянул, что Российское вторжение в Украину угрожает международному миру и безопасности и нарушает международное право и европейский порядок безопасности. Солидарность Лундского университета с украинскими высшими учебными заведениями.

Оксфордский университет в Великобритании денонсировать «Неспровоцированное вторжение России в Украину», вызвавшее «человеческую катастрофу… Члены нашего общества потрясены действиями России и опасаются мужества, проявленного украинцами, а также мужества тех россиян, которые осудили агрессию своего правительства. ”

Лучшие университеты Австралии «Группа 8» объявить Они выступили «в знак солидарности с мировым исследовательским сообществом, осудив нападение России на народ и суверенитет Украины».

«Поскольку университеты привержены исследованиям, образованию и глобальному взаимодействию с целью создания лучшего мира, мы осуждаем вторжение и выражаем сочувствие и поддержку нашим украинским коллегам и всем пострадавшим… Go8 отмечает, что многие россияне, в том числе ученые и исследователи, предприняли смелые действия или выступили с заявлениями, осуждающими эту войну».

Королевский университет в Канаде прямо указано К более широким последствиям науки и образования:

Российское вторжение в Украину вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества. Как высшее учебное заведение, посвященное свободному стремлению человечества к знаниям и истине, Квинс [University] Перед лицом этого акта агрессии мы стремимся всеми возможными способами помочь тем, кто пострадал от этих трагических событий».

Университет цитирует последнюю книгу Рональда Дэниэлса, Что такое демократические университеты?:

Автократические режимы уничтожают свободу слова и органическое процветание студентов и ученых. Для тех, кто любит и верит в университет, мы не можем быть нейтральными или равнодушными к жизненной силе либеральной демократии».

ректор Королевского университета повесили:

Напротив, мы должны осудить любые и все действия, которые угрожают демократии, по той простой причине, что они подрывают то, во что должен верить каждый студент, преподаватель или сотрудник этого университета: стремление к знаниям и истине является неотъемлемой и непреходящей ценностью человечества и что от этого зависит здоровье Нашего общества.

«Таким образом, хотя мы глубоко обеспокоены безопасностью и благополучием украинского народа в целом, мы должны проявлять особую солидарность с более чем восемью сотнями высших учебных заведений Украины, чьи ценности, стремления и основная цель были поставлены под угрозой вторжения».

Университеты в Польше Они открыли свои объекты для украинских беженцев. Университеты в странах Северной Европы пытаются Для размещения перемещенных украинских ученых и студентов. Как сказал министр высшего образования и исследований Норвегии: «Им нужна помощь, и они ее получат».

Что мешает АССАф высказаться о демократии так же, как и об украинских ученых — вместе со всеми другими украинцами, многими иностранными студентами и другими жертвами российской агрессии — и против российского империализма?

ASSAf настаивает на том, что на него не повлияло я упомянул инструкцию правительства ЮАР, что «они не должны участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть истолкованы как политический комментарий или реакция на события в Украине».

Однако сидение в стороне узаконивает уклон правительства Южной Африки в сторону империализма и авторитаризма против демократии.

В трусливом письме ASSAf своим членам сделан вывод о том, что «в свете разрушений, вызванных российским вторжением, Совет еще раз в срочном порядке рассмотрит, когда, как и будет ли он реагировать на глобальный политический кризис».

Если ASSAf представляет флаг, она должна переосмыслить свою позицию и осудить российское вторжение в знак солидарности с Украиной, как ученые, демократы и антиимпериалисты. ДМ

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