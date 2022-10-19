Аккаунт искушает, поскольку голоса спортсменов возвышаются над спонсорами спортивной стирки | австралия спорт

ФИли лучше и хуже, 2022 год был пиком спортивной стирки. Год начался с зимних Олимпийских игр в Пекине, где Международный олимпийский комитет настаивал на своей позиции «политического нейтралитета» в отношении преступлений против человечности, с которыми столкнулись уйгуры. Затем война в Украине вынудила МОК и ФИФА отступить, но уже слишком поздно, позволять России проводить зимние Олимпийские игры 2014 года и чемпионат мира 2018 года было неразумно.

В последующие месяцы мировая спортивная элита сразу же забыла о любых уроках, которые можно было извлечь из российского опыта. Международный совет по крикету продал свою душу Aramco, саудовскому нефтяному гиганту, контролируемому жестоким режимом, известным тем, что расчленяет противников костяными пилами. Существует также небольшая проблема, связанная с тем, что одна только Aramco является причиной 4% выбросов глобального потепления за последние десятилетия.

Формула-1 продолжает кооптировать репрессивные режимы, включая азербайджанский (Раздавить оппозицию дома и совершение военных преступлений в Нагорный Карабах) и тех же саудовцев (которые тоже наслаждаются своим первым годом в качестве владельцев команды Премьер-лиги). Всемирная организация по велоспорту даже занесла в черный список журналиста за то, что он задавал острые вопросы о связях этого вида спорта с репрессивным туркменским режимом и российской олигархией.

И все это по мере того, как мы приближаемся к чемпионату мира по спортивной стирке: в буквальном смысле, чемпионату мира по футболу среди мужчин в Катаре, авторитарной стране с Немного гражданских свободгде отношения ЛГБТКИ + может привести к тюремному заключению которые наблюдали за гибелью по меньшей мере 6500 рабочих-мигрантов в ходе лихорадочной строительной деятельности, которая привела к турниру.

На безрадостном фоне сопротивление спортсмена и болельщиков в последнее время пролило свет на местный спорт. Это, в конце концов, счет для кого, со словами От бывшего капитана Wallabies сенатора Дэвида Покока: «Используйте команды, которые мы любим, для рекламы и купите социальную лицензию»?

Безусловно, события прошлой недели — в нетболе, крикете и Высшей футбольной лиге — являются многообещающим началом. Они основаны на многолетнем упорном труде австралийских спортсменов, профсоюзов игроков и активистов, а также Покока и его жены Эммы (соучредителя верхний) На переднем плане. Они показывают обещание момента; Растущее осознание обществом того, что спонсорство ископаемого топлива так же предосудительно, как и спонсорство табака, и его также следует запретить. Повышение осведомленности также об основной предпосылке спортивной стирки — наличных для социального лицензирования — и осознание того, что мы можем добиться большего.

Это волна, которая определенно все еще находится в зачаточном состоянии, особенно в климатическом пространстве. Кажется неизбежным, что спонсорство Сантоса Wallabies и Tour Down Under, спонсорство Woodside Fremantle Dockers и деловые отношения Адани с North Queensland Cowboys подходят к концу. Активность усиливает активность, а успех порождает успех. Поскольку некоторые спортсмены и спортсмены добились успеха в борьбе со спортивными шайбами, движение будет генерировать самоподдерживающийся импульс.

Вскоре правительства штатов будут отозваны; Уже предпринимаются попытки запретить рекламу ископаемого топлива на стадионах (Зеленые представили законопроект в Новом Южном Уэльсе). Насколько привлекательной была бы спонсорская сделка с Woodside, если бы логотип закрывался каждый раз, когда Фримантл играет в Сиднее?

Но праздновать пока рано, тем более что приближается чемпионат мира — пик спортивной стирки. Известно, что сборная Катара выступит с публичным заявлением о правах человека в Катаре перед стартом чемпионата мира по футболу. Кроме того, австралийский футбол был заметно тихим.

Позиция, занятая австралийскими игроками в нетбол, является полезным примером надежды и реальности в сегодняшней борьбе против спортивного отмывания. Джина Райнхарт — самый богатый человек Австралии, один из самых влиятельных противников глобального потепления и сторонник бездействия правительства по уничтожению климата. У нее также есть, индивидуально и через ее компании, значительное финансирование для плавания, волейбола, гребли и художественного плавания в течение многих лет, в большом объеме. Пловец-ветеран Кейт Кэмпбелл сказала во время прошлогодней Олимпиады в Токио, что Райнхарт «спасла плавание» благодаря своему финансовому вкладу в спорт.

В 2022 году Hancock Prospecting увеличила свой вклад, возможно, сосредоточив внимание на растущем недовольстве сообщества теми, кто отрицает изменение климата, и на окне возможностей, представленных Олимпийскими играми 2032 года в Брисбене. В январе Hancock стал главным спонсором олимпийской сборной Австралии. Компания недавно распространила эту раздачу на нетбол, вид спорта, которому грозит финансовое забвение, заключив многомиллионную сделку.

Нынешние и бывшие игроки Diamonds возражали против сделки, ссылаясь на взгляды Рейнхарт на изменение климата и предыдущие комментарии об австралийских аборигенах ее покойного отца Лэнга Хэнкока, основавшего семейный бизнес.

Бриллианты играли в форме без герба Хэнкока в недавней серии, но сделка все еще находится в разработке, и Netball Australia пытается подавить вражду. Правление и капитан Лиз Уотсон назвали возражение против спонсорства игрока из числа коренных народов Доннелла Уоллама «культурными чувствами». Потому что возражение против ношения логотипа компании, основанной кем-то, кто выступал за обязательную стерилизацию ранней Австралии, является не чем иным, как культурной чувствительностью.

Спорт может быть эффективным инструментом позитивных социальных изменений. Его также могут захватить жестокие корпорации и авторитарные режимы, которые хотят использовать свою эмоциональную силу для укрепления своей репутации. Сопротивление спорту в Австралии в последние недели обнадеживает. Но предстоит еще много работы, чтобы убрать из австралийского спорта таких, как «Сантос», «Вудсайд» и «Хэнкок Проспектинг».