Аккаунт Xbox в Twitter фактически отвечает на ответы “PS5 Is Better”

PS5 лучше Xbox Series X? Что ж, по словам ополчения фанатов PlayStation, которое транслирует каждый твит из официального аккаунта Xbox в Twitter, «PS5 лучше». Верно это или нет – это еще один спор, но если вы подпишетесь на официальную учетную запись Xbox в Твиттере, вы будете знать, что ответы наводнены этим точным ответом почти каждый раз. Сегодня аккаунт компании в Твиттере поклонился мему и попытался протянуть оливковую ветвь поклонникам PlayStation, которые преодолели негативные эмоции новой учетной записи Xbox Series X. Как и следовало ожидать, твит становится вирусным.

Твит был опубликован в 16:00 по восточному стандартному времени, в носу, что указывало на то, что это был запланированный твит. Другими словами, человек, управляющий учетной записью, не был злодеем, и это не был автоматический твит, или, по крайней мере, твит, похоже, не ставит отметку ни в одном из этих полей.

Что касается самого твита, то он гласит: «Людям в наших ответах, которые говорят, что« PS5 лучше »: лучшая консоль – это та, в которую вам нравится играть. Наслаждайтесь!» Вот и все. Весь этот твит.

Для людей в наших ответах, говорящих «PS5 лучше»: Лучшая консоль – та, с которой вам нравится играть. Наслаждаться! – Xbox (@xbox) 16 июля 2021 г.

В среде «консольной войны» этот твит может показаться совершенно неуместным, но это не так, особенно для Xbox, что делает игру приятной не только с PlayStation, но и с Nintendo.

Я думаю, мы все можем принять слова Доминика Торетто, сказанные нам на прошлой неделе, и помнить, что люди, которые любят видеоигры, – всего лишь одна большая семья. А вы знаете, что говорят о семье … – Xbox (@xbox) 16 июля 2021 г.

Спасибо, мой друг Хотя наше социальное присутствие якобы предназначено для продажи товаров, это не означает, что мы должны игнорировать человеческий фактор. Наша социальная команда выполняет ту работу, которую мы делаем, потому что мы любим видеоигры и верим в людей, которые их создают и играют. – Xbox (@xbox) 16 июля 2021 г.

К сожалению, PlayStation не присоединилась к хорошему настроению, по крайней мере, пока, но Кори Барлог, директор. Бог войны В Sony Santa Monica.

Спасибо, Кори 💙💚 – Xbox (@xbox) 16 июля 2021 г.

Как всегда, не стесняйтесь оставлять один или два комментария, чтобы сообщить нам, что вы думаете, или, в качестве альтернативы, напишите мне в Twitter. Мустафа Хосни, Боже, Аминь Пожалуйста, дайте мне знать там. На какой игровой системе вы предпочитаете играть?