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Аккумуляторы iPhone 13 значительно превосходят потоковое видео по сравнению с iPhone 12

17 сентября, 2021
Artem Sokolov

Apple значительно улучшила время автономной работы iPhone 13, отметив, например, что 13 Pro Max предлагает Самый долгий срок службы батареи iPhone. Однако, если вы посмотрите на сравнение батарей Apple с линейкой iPhone 12, то действительно выделяется производительность компании при потоковой передаче видео с ее новых смартфонов.

  • iPhone 12 mini: 10 часов
  • iPhone 12: 11 часов
  • iPhone 12 Pro: 11 часов
  • iPhone 12 Pro Max: 12 часов
  • iPhone 13 mini: 13 часов
  • iPhone 13: 19 часов
  • iPhone 13 Pro: 20 часов
  • iPhone 13 Pro Max: 25 часов

В линейке iPhone 13 представлены новые дисплеи с меньшим энергопотреблением, более эффективный чип A15, батареи большего размера и более энергоэффективные компоненты, которые, как показывают цифры выше, обеспечивают значительные улучшения при потоковой передаче.

Например, Apple утверждает, что при потоковой передаче видео iPhone 13 Pro и Pro Max работают на девять и 13 часов дольше, чем аналогичные прошлогодние модели соответственно. По той же шкале аккумулятор в iPhone 13 mini работает 13 часов, что даже больше, чем у iPhone 12 Pro Max.

В наши дни повсеместно распространены сервисы потоковой передачи видео, не говоря уже об Apple TV + (и косвенно, Fitness +), поэтому ясно, что Apple учла улучшения энергопотребления, которые были сделаны благодаря тщательной интеграции своего оборудования и программного обеспечения.

Конечно, время автономной работы зависит от варианта использования и многих других факторов, поэтому фактические результаты будут отличаться, но если они близки к заявленным Apple, просмотр вашего любимого шоу на этих современных устройствах должен быть легким ветерком.

(H / T для Джека за указание на это!)

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