Актерский состав “ Певца в маске ” в 5 сезоне 2021 года

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Ракушки

Лучшие догадки: Дженнифер Лав Хьюитт и Тамера Моури

подсказки:

1) Садаф сказал: «Я нервничаю, и я давно не пел. Но я хочу противостоять своим страхам».

2) Первый путеводитель Seashell содержал ковбойскую шляпу, метлу, сосиску с приправой и зеленого хамелеона.

3) Садаф также заявил: «Когда моя карьера пошла на взлет, это было колоссальное цунами успеха. Но, как и в детстве, я все еще дрейфовал во многих шляпах».

Прочтите интернет-теории о морских ракушках здесь.