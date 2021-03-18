Актерский состав “ Певца в маске ” в 5 сезоне 2021 года

Хотя мы говорим это с каждым сезоном, Таинственный певец Это действительно становится лучше. В очередной раз успешная программа Fox Contest этой весной дарит нам множество классных костюмов «ох» и «ааа». От красочного и яркого хамелеона до загадочного и яркого черного лебедя – все участники пятого сезона заслуживают поддержки. Чтобы помочь вам отслеживать людей, раскрытых в течение 5-го сезона, и некоторые из самых горячих прогнозов для оставшихся актеров, мы составили список всей информации, которую вам нужно знать о каждом участнике. Пусть победит лучший певец!
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1
Улитка
Таинственный певец Я показал: Кермит Лягушка
подсказки:
1) Улитка – «природное сокровище».
2) Улитка «любила, режиссировала, продюсировала, записывала альбомы, даже отметила сцену Оскара».
3) Улитка сказала: «Я потерла локоть со всеми. Роберт Де Ниро мне Леди Гага мне Мишель Обама. ”
Прочтите интернет-теории об Улитке здесь.
2
Енот
Лучшие догадки: Брайан Джонсон
подсказки:
1) Енот намекает, что проведет какое-то время в тюремной камере.
2) Еноты известны своей «остротой».
3) Енот сказал: «Иногда, чтобы получить счастливый конец, нужно сначала пройти через ад».
Прочтите интернет-теории про енотов здесь.
3
Русская матрешка
Лучшие догадки: Братья Хэнсон
подсказки:
1) Матрешка способна к воспроизведению (можно намекнуть, что она часть группы).
2) Включен путеводитель, содержащий стеклянный кувшин с молоком, хлебные палочки, конвейерную ленту с картонными коробками с надписью «Офис», уличный знак с надписью «Garden State Highway» и штурвал корабля.
3) Русская кукла сказала: «Вначале я была лучшей игрушкой в мире. Это были времена!»
Прочтите интернет-теории о матрешках здесь.
4
Ракушки
Лучшие догадки: Дженнифер Лав Хьюитт и Тамера Моури
подсказки:
1) Садаф сказал: «Я нервничаю, и я давно не пел. Но я хочу противостоять своим страхам».
2) Первый путеводитель Seashell содержал ковбойскую шляпу, метлу, сосиску с приправой и зеленого хамелеона.
3) Садаф также заявил: «Когда моя карьера пошла на взлет, это было колоссальное цунами успеха. Но, как и в детстве, я все еще дрейфовал во многих шляпах».
Прочтите интернет-теории о морских ракушках здесь.
5
Робин Дикобраз
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки:
1) Дикобраз «умеет не быть убийцей на дорогах».
2) Судья Робин Тик Он считает, что Robopine «разочарует многих».
3) Первый пакет улик Робопайна включал ключ, замок и вывеску над зданием с надписью «187» и статую Джорджа Вашингтона.
4) Робобин сказал: «Мои дети и внуки сказали мне, что я должен был повесить его давным-давно. Мне 60 лет, и я очень ценю эту любовь».
Прочтите интернет-теории о Робопине здесь.
6
Феникс
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!
7
черный лебедь
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!
8
Клайдл Доу
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!
9
Хамелеон
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!
10
Дедушкин монстр
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!
11
Маленький поросенок
Лучшие догадки: Рано звонить!
подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!
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