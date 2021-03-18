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Актерский состав “ Певца в маске ” в 5 сезоне 2021 года

18 марта, 2021
Muhammad

Хотя мы говорим это с каждым сезоном, Таинственный певец Это действительно становится лучше. В очередной раз успешная программа Fox Contest этой весной дарит нам множество классных костюмов «ох» и «ааа». От красочного и яркого хамелеона до загадочного и яркого черного лебедя – все участники пятого сезона заслуживают поддержки. Чтобы помочь вам отслеживать людей, раскрытых в течение 5-го сезона, и некоторые из самых горячих прогнозов для оставшихся актеров, мы составили список всей информации, которую вам нужно знать о каждом участнике. Пусть победит лучший певец!

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1

Улитка

Таинственный певец Я показал: Кермит Лягушка

подсказки:

1) Улитка – «природное сокровище».

2) Улитка «любила, режиссировала, продюсировала, записывала альбомы, даже отметила сцену Оскара».

3) Улитка сказала: «Я потерла локоть со всеми. Роберт Де Ниро мне Леди Гага мне Мишель Обама. ”

Прочтите интернет-теории об Улитке здесь.

2

Енот

Лучшие догадки: Брайан Джонсон

подсказки:

1) Енот намекает, что проведет какое-то время в тюремной камере.

2) Еноты известны своей «остротой».

3) Енот сказал: «Иногда, чтобы получить счастливый конец, нужно сначала пройти через ад».

Прочтите интернет-теории про енотов здесь.

3

Русская матрешка

Лучшие догадки: Братья Хэнсон

подсказки:

1) Матрешка способна к воспроизведению (можно намекнуть, что она часть группы).

2) Включен путеводитель, содержащий стеклянный кувшин с молоком, хлебные палочки, конвейерную ленту с картонными коробками с надписью «Офис», уличный знак с надписью «Garden State Highway» и штурвал корабля.

3) Русская кукла сказала: «Вначале я была лучшей игрушкой в ​​мире. Это были времена!»

Прочтите интернет-теории о матрешках здесь.

4

Ракушки

Лучшие догадки: Дженнифер Лав Хьюитт и Тамера Моури

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подсказки:

1) Садаф сказал: «Я нервничаю, и я давно не пел. Но я хочу противостоять своим страхам».

2) Первый путеводитель Seashell содержал ковбойскую шляпу, метлу, сосиску с приправой и зеленого хамелеона.

3) Садаф также заявил: «Когда моя карьера пошла на взлет, это было колоссальное цунами успеха. Но, как и в детстве, я все еще дрейфовал во многих шляпах».

Прочтите интернет-теории о морских ракушках здесь.

5

Робин Дикобраз

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки:

1) Дикобраз «умеет не быть убийцей на дорогах».

2) Судья Робин Тик Он считает, что Robopine «разочарует многих».

3) Первый пакет улик Робопайна включал ключ, замок и вывеску над зданием с надписью «187» и статую Джорджа Вашингтона.

4) Робобин сказал: «Мои дети и внуки сказали мне, что я должен был повесить его давным-давно. Мне 60 лет, и я очень ценю эту любовь».

Прочтите интернет-теории о Робопине ​​здесь.

6

Феникс

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!

7

черный лебедь

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!

8

Клайдл Доу

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!

9

Хамелеон

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!

10

Дедушкин монстр

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!

11

Маленький поросенок

Лучшие догадки: Рано звонить!

подсказки: Никаких официальных доказательств пока не обнаружено!

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