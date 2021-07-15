Актер Джон Войт подвергает критике святость свободы слова в колледжах США и говорит Такеру, что мы должны “ поговорить ”

Актер Джон Войт сказал Такеру Карлсону в новом эпизоде ​​Fox Nation:Такер Карлсон сегодня. ”

Иконка фильма прояснила его веру в то, что большинство учителей, слепо следующих либеральным идеалам, делают это, чтобы защитить свою карьеру, подчеркнув при этом, что, к сожалению, американские школы были «обойдены» много лет назад.

«Учителя – похоже, великих учителей больше нет», – сказал он. «Есть, но, черт возьми, их немного, и они далеко друг от друга, те, кто в состоянии противостоять тому, что происходит в наших колледжах».

Мастера пластинок AZ-SENATE HOPE говорят, что левое крыло «получил свою руку»

«Я знаю достаточно, чтобы понять, что это не было совпадением», – продолжил он. «Этого не произошло, потому что многие люди просто провалились. Это произошло потому, что были силы, которые хотели распространять пропаганду, они хотели привлечь нас, и они хотели напасть на Америку».

Войт указал на КГБ как на пример того, где впервые зародился государственный контроль над разумом, с митингов, спонсируемых Коммунистической партией на протяжении 1960-х годов, от которых Соединенные Штаты до сих пор страдают.

«У нас есть свободы в этой стране – свобода слова, наша Первая поправка, свобода слова», – сказал он. «У нас есть свобода. Мы позволяем каждому говорить. Мы позволяем каждому давать интервью. Мы разрешаем всем ходить в наши школы и разговаривать с нашими детьми. И это довольно крутая вещь».

«Но если кто-то хочет воспользоваться нами – КГБ и Россия в то время, теперь Китай – я имею в виду, это открытая дверь. Итак, мы проходим через все это прямо сейчас. И это очень, очень важно для людей. учиться, быть достаточно храбрым, чтобы узнать правду, а затем повысить свой голос ».

Чтобы посмотреть полное интервью с Джоном Войтом, зарегистрируйтесь Fox Nation Сегодня.

новые серииТакер Карлсон сегодняДоступно каждый понедельник, среду и пятницу исключительно на Fox Nation.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ FOX NATION

Fox Nation Программы можно просматривать по запросу и из приложения на вашем мобильном устройстве, но только для подписчиков Fox Nation. Перейти к Fox Nation Чтобы начать бесплатную пробную версию и просмотреть обширную библиотеку ваших любимых персонажей Fox News.