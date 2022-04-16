Актер «Звездного пути» связывает вторжение России в Украину с классическим «Глубоким космосом 9»

когда Звездный путь Он впервые запустил то, что фанаты официально называют «Оригинальной серией» в 1965 году.у «Вековые приключения» капитана Кирка и экипажа авианосца «Энтерпрайз» были для крупных писателей-фантастов способом прокомментировать насущные вопросы текущих событий того времени. Так что неудивительно, что в Интервью с StarTrek.comИ Звездный путь: Глубокий космос 9 Актер Эндрю Робинсон сравнил серию шестого сезона «В бледном лунном свете» с событиями, связанными с нынешним вторжением России в Украину.

ДС9 Это было путешествие Спинофф назначен на почетную космическую станцию ​​Объединенной планетарной федерации далеко от Земли под руководством капитана Бенджамина Сиско (которого играет Эйвери Брукс). Робинсон сыграл Джарака, портниху кардассианского участника спринта, которого подозревают в том, что он не был бывшим шпионом. В эпизоде, который многие фанаты считают классическим, Сиско вербует Гарака, чтобы помочь втянуть ромуланцев в войну, которую Союз и клингоны ведут с новым врагом, Доминионом. Когда эти двое добиваются успеха, Сиско обнаруживает, что предал все ценности, которые отстаивал на протяжении всей своей карьеры.

В интервью StarTrek.com Робинсон говорит:

«Вся ситуация, которая сейчас происходит с Россией и Украиной, находится за пределами этого региона — использование обмана и игра в политику таким образом, что большинство людей не осознают, что их жизнь меняется благодаря решениям, которые принимают несколько человек».

Он продолжает:

Теперь, конечно, [Donald] Трамп и республиканцы утверждают это [President] Байден играет раньше [Russian President] положить его в . Они используют этот ужасающий, печальный, трагический и зловещий акт политического маневрирования. Все это появляется в «В бледном лунном свете». Когда Циско бьет Гарака по лицуГарак не возвращается с ответными ударами. Гарак возвращается и, по сути, говорит: «А чего ты ожидал?» Как вы думаете, почему вы втянули меня в первую очередь? Ты знаешь, что бы я сделал. Это не зависит от ваших моральных стандартов, но вам нужно было, чтобы я это сделал».

В 2000 году Робинсон написал сшить вовремяоригинальный роман о его персонаже Джараке, действие которого происходит в мире Девять глубокий космос.