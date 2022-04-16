когда Звездный путь Он впервые запустил то, что фанаты официально называют «Оригинальной серией» в 1965 году.у «Вековые приключения» капитана Кирка и экипажа авианосца «Энтерпрайз» были для крупных писателей-фантастов способом прокомментировать насущные вопросы текущих событий того времени. Так что неудивительно, что в Интервью с StarTrek.comИ Звездный путь: Глубокий космос 9 Актер Эндрю Робинсон сравнил серию шестого сезона «В бледном лунном свете» с событиями, связанными с нынешним вторжением России в Украину.
ДС9 Это было путешествие Спинофф назначен на почетную космическую станцию Объединенной планетарной федерации далеко от Земли под руководством капитана Бенджамина Сиско (которого играет Эйвери Брукс). Робинсон сыграл Джарака, портниху кардассианского участника спринта, которого подозревают в том, что он не был бывшим шпионом. В эпизоде, который многие фанаты считают классическим, Сиско вербует Гарака, чтобы помочь втянуть ромуланцев в войну, которую Союз и клингоны ведут с новым врагом, Доминионом. Когда эти двое добиваются успеха, Сиско обнаруживает, что предал все ценности, которые отстаивал на протяжении всей своей карьеры.
В интервью StarTrek.com Робинсон говорит:
«Вся ситуация, которая сейчас происходит с Россией и Украиной, находится за пределами этого региона — использование обмана и игра в политику таким образом, что большинство людей не осознают, что их жизнь меняется благодаря решениям, которые принимают несколько человек».
Он продолжает:
Теперь, конечно, [Donald] Трамп и республиканцы утверждают это [President] Байден играет раньше [Russian President] положить его в . Они используют этот ужасающий, печальный, трагический и зловещий акт политического маневрирования. Все это появляется в «В бледном лунном свете». Когда Циско бьет Гарака по лицуГарак не возвращается с ответными ударами. Гарак возвращается и, по сути, говорит: «А чего ты ожидал?» Как вы думаете, почему вы втянули меня в первую очередь? Ты знаешь, что бы я сделал. Это не зависит от ваших моральных стандартов, но вам нужно было, чтобы я это сделал».
В 2000 году Робинсон написал сшить вовремяоригинальный роман о его персонаже Джараке, действие которого происходит в мире Девять глубокий космос.
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