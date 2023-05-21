Актер озвучивания Алана Уэйка: Alan Wake 2 «должен выйти в октябре»

Актер озвучивания Алана Уэйка Мэтью Пуретта появился в сериале «Монстры, безумие и магия» и сказал, что «Алан Уэйк 2» «должен выйти в октябре».

Хотя мы знаем, что у Alan Wake 2 есть окно выпуска в 2023 году, Порретта, возможно, сузил это окно до 16:37-минутной отметки последнего эпизода. Монстры, безумие и магия.

«Я работал над этим», — сказал Пуретта об Alan Wake 2. Откуда взялась компания… Лекарство, они замечательные люди».

Важно помнить, что это не официальное объявление, и оно может не совпадать с датой выхода, запланированной Remedy Entertainment, разработчиком Alan Wake 2. Он также не принимает во внимание какие-либо задержки в последнюю минуту, о которых Порретта может не знать.

Эта история очень похожа на историю марта 2023 года, когда Тони Тодд, озвучивший «Человека-паука 2», озвучивший Венома в грядущем сиквеле, отказался от долгожданной игры, которая должна выйти в сентябре.

Alan Wake 2 был официально анонсирован на церемонии вручения наград Game Awards 2021 и был назван Remedy «первой игрой ужасов на выживание». Если окно выпуска 2023 года сохранится, продолжение Алана Уэйка 2010 года выйдет через 13 лет после оригинального выпуска.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с эксклюзивным интервью IGN со сценаристом и креативным директором Remedy Games Сэмом Лейком о Alan Wake 2, о том, что сиквел также станет «самой красивой игрой Remedy» и кто присоединится к Порретте в команде разработчиков.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере @твит и дальше дергаться.