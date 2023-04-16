Актер озвучивания Metal Gear Solid 3 тизерит ремейк Snake Eater

Вокалистка и актриса Metal Gear Solid Донна Бёрк снова заставила поклонников Metal Gear надеяться, что ремейк Metal Gear Solid 3 уже в пути.

Сегодня Берк поделилась своей фотографией на работе и тремя простыми словами — «в процессе», но больше всего внимания привлекла ее сопровождающая фотография:

Еще твиты, в которых Берк написал: «Нет ничего лучше, чем работать с хорошими людьми. Ничего. Спасибо за сегодня, Мейсону Либерману (директор), Йосуке Мори (инженер) и Томоми Ура (EA)», заставляли языки болтаться, словно глаз орла. фанаты убеждены, что прилагаемые изображения включают лирику из основной темы Snake Eater (спасибо, Образ жизни PlayStation):

Донна Бёрк работает над новой версией классической темы «Пожиратель змей» для долгожданного ремейка METAL GEAR SOLID 3.

На одном из изображений вы можете увидеть лист с текстом на столе, посвященный теме METAL GEAR SOLID 3 Snake Eater. https://t.co/vJK3A1SQf8 pic.twitter.com/yuSOzNnHl5 — ZONEX ❗️ (zxSOLIDxSNAKEzx) 15 апреля 2023 г.

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Мы уже знаем, что а) Konami твердо взялась за римейк, и б) в данный момент издатель течет как дуршлаг, но без официального подтверждения от японской компании все, что мы можем сейчас сделать, это еще раз отметить это. как слух. Однако, учитывая, что твиты Берка еще предстоит удалить, я бы сказал, что это очень вкусная и преднамеренная шутка. Мы будем держать вас в курсе, как всегда.

Актер Оскар Айзек недавно заявил, что все еще «надеется» на выход долгожданного фильма Metal Gear Solid.

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В интервью о его грядущем графическом романе Исаака попросили рассказать о фильме, и он любезно согласился, хотя и не предоставил никакой подтвержденной информации о ходе работы над фильмом.

«Мы хотим, чтобы это произошло», — сказал Исаак. «Возбуждайтесь. Что за сценарий? Что за история? В чем дело?» […] Но я надеюсь, что это окупится, потому что для этого есть большой потенциал».

«Это отличный матч. Это мой любимый матч», — подчеркнул он.