Актер Равель Исянов и Вайль Изянов скончались на 59-м году жизни | развлечение

Равель Исианов, ветеран кино и телевидения, который появлялся в таких шоу, как Американцы А также NCISумер 29 сентября в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с болезнью. Ему было 59 лет.

Смерть Исянова подтвердили разнообразный его агентом Таней Кликнер, которая сказала: “Он был настоящим джентльменом и работал даже [his] временный. Я работал с ним 20 лет, и мы стали хорошими друзьями. Это точно будет не хватать. Все наши сердца были опечалены этой трагической утратой, и очень скоро из жизни умерла прекрасная душа ».

Изянов родился в Воскресенске (тогда часть Советского Союза) в 1962 году. Путешествие в кино и на телевидении началось, когда он поступил в Пермский институт культуры, чтобы изучать режиссуру. Однако его учеба была приостановлена ​​в 1982 году, когда он ушел на обязательную двухлетнюю военную службу в советских ВВС. После окончания Изянов работал в Хабаровском театре, прежде чем учиться актерскому мастерству в Школе-студии МХАТ.

После окончания учебы Изянов переехал в Великобританию, где снялся в нескольких телешоу и фильмах, в том числе в громких репортажах режиссера Николаса Ружа. две смерти Фильм о Джеймсе Бонде Золотой глазОба – в 1995 году. Затем в 1998 году он переехал в Лос-Анджелес, где продолжал стабильно работать в индустрии до своей смерти.

Среди недавних работ Изянова – повторяющаяся роль короля русской мафии Анатолия Киркина в боевике CBS. Морская полиция: Лос-Анджелес И Антон Петров в Marvel’s Щитовые агенты. Он также появился в Притчах излучатьА также МенталистА также НикА также Баффи истребительница вампиров, А также Побег из тюрьмы. В него входят его работы в кино соревнованиеА также К-19: Создатель вдов, А также Трансформеры: Тьма Луны.

Среди последних проектов, завершенных до его смерти, – предстоящие художественные фильмы. блондинка А также 25 центов минут для домашних животныхОба находятся в стадии постпродакшна. блондинка Это биографическая драма, основанная на жизни Мэрилин Монро. Изянов сыграет классического голливудского режиссера Билли Уайлдера.