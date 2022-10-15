Актер Робби Колтрейн, Гарри Поттер Хагрид, умер в возрасте 72 лет | Новости, спорт, вакансии

Лондон (AFP) – Робби Колтрейн, комик с детским лицом и характерный актер, чьи сотни ролей включали психолога по расследованию преступлений в сериале. «взломщик» Хагрид нежный полувеликан в «Гарри Поттер» Фильмы, он мертв. Ему было 72 года.

Агент Колтрейна Белинда Райт сообщила, что он скончался в пятницу в больнице в своей родной Шотландии, и не стала сразу же предоставлять дополнительные подробности. Я звонил ему «Умный судмедэксперт» И «блестяще остроумный» Это всего лишь одна из многих наград, которые он получил.

«Гарри Поттер» Роулинг, которая десятилетия назад сказала, что Колтрейн был ее первым кандидатом на роль Хагрида, в пятницу написала в Твиттере, что «Невероятный талант, совершенный».

«Мне очень повезло, что я знал его, работал с ним и смеялся вместе с ним до упаду» Я написал.

Родившемуся в Рутерглене, Шотландия, Энтони Роберту Макмиллану было немного за двадцать, когда он начал актерскую карьеру и назвал себя в честь джазового музыканта Джона Колтрейна.

У него уже была престижная карьера на экране, включая титры. «Мона Лиза,» «Транзитные сестры» и адаптация Кеннета Браны для «Генрих V» Когда он сломался сам по себе, как безжалостный следователь в «Крекер», Телесериал 1990-х годов, за который он три года подряд выигрывал премию British Academy Television Awards за лучшую мужскую роль.

Продолжайте появляться в восемь «Гарри Поттер» Фильм в роли наставника юного фокусника и имеет множество других ролей, в том числе российского криминального авторитета в триллерах о Джеймсе Бонде. «Золотой глаз» И «Мира мало» The Guardian Pip Mr. Jaggers в 2012 году по мотивам фильма Диккенса. «Прекрасный вид». Недавно он получил восторженные отзывы за роль милой телезвезды, которая может скрывать темную тайну в мини-сериале 2016 года. «Национальное достояние».

Пятница, его «Транзитные сестры» Коллега по фильму Эрик Эдель написал в Твиттере, что говорил о Колтрейне. «Интересно, где это было?» когда он узнал о его смерти.

«Какой гениальный и замечательный человек. Блестящий актер, необычайно веселый комик и прекрасный актер. А еще он был очень хорошим другом», праздные книги.

Райт сказал, что у Колтрейна остались его сестра Энни Рэй, его бывшая жена Рона Геммелл и двое его детей, Спенсер и Элис.

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