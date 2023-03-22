Актер Сэм Нил считает, что «большинством стран» должна управлять женщина, включая Россию.

У новозеландского актера есть правдоподобная теория о войне между Россией и Украиной. Прикрепленное фото

Сэм Нил считает, что «большинством стран» должна управлять женщина.

75-летний актер до сих пор «оплакивал потерю» Джасинды Ардерн, которая в январе ушла с поста премьер-министра после почти шести лет работы, и считает, что замена президента России Владимира Путина представителем противоположного пола облегчит ситуацию. продолжающийся конфликт с Украиной.

Выступление на британском телешоу ЛоренОн сказал: «Ну, я думаю, что женщины в целом лучшие актрисы, чем мужчины. Мне всегда нравится работать с талантливой женщиной, потому что я нахожу свои собственные игровые возможности. Я думаю, что женщины на самом деле лучше в большинстве вещей, кроме тяжелой атлетики».

«Я до сих пор оплакиваю потерю нашего премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Это огромная потеря. Я бы хотел, чтобы большинством стран управляла женщина. женщина, управляющая Россией».

Между тем, голливудская звезда наиболее известна своими ролями в парк Юрского периода против Лоры Дерн (Ж) спящие собаки Ему пришлось на некоторое время скрыться от центра внимания, чтобы справиться со своей лейкемией, которая сейчас находится в стадии ремиссии, и написать свои мемуары. Я говорил тебе это раньше? в процессе лечения.

Однако Нил пошутил, что общий тон тома «удивителен», потому что он никогда не думал, что обретет славу на экране.

Ричард Аттенборо, Мартин Ферреро, Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн в сцене из «Парка Юрского периода», 1993 год. Фото/Getty Images

Он сказал: «Около года назад у меня был страх перед раком, и около восьми месяцев у меня была ремиссия. Мне пришлось пройти курс химиотерапии, и мне нечего было делать, писательство дало мне пищу для размышлений. иди на работу».

«Поэтому я шел в свой кабинет и писал о том, что я чувствовал в тот день. Это подбодрило бы меня тем, что в противном случае могло бы быть темным днем. И я придумывал несколько историй. Но это не книга о раке, это о жизни и любви и обо всех людях, которых я люблю. Мои дорогие родители.» Все забавные приключения, которые у меня были с действительно крутыми людьми.

Но тон его удивителен, потому что я никогда не думал, что когда-нибудь сделаю карьеру актера, по крайней мере, киноактера, но это произошло, и это своего рода график тех случаев, которые произошли на моем жизненном пути. Я до сих пор удивляюсь — мне до сих пор предлагают работу.