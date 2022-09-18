Актер Чандан Сен получил приз за лучшую мужскую роль на Российском кинофестивале

Удостоенный национальной премии режиссер и продюсер «Маникбабур Мег» Бауддхаян Мукерджи в социальных сетях выразил свое счастье и поблагодарил свою команду. «Чандан Сен становится лучшим актером на 19-м фестивале IFF Pacific Meridian Festival во Владивостоке. Это большое достижение и большая благодарность всей команде Manikbabur Megh — The Cloud & The Man. Я встретил Чандана во время кастинга Баталгара. Его недооценили в Бенгалии. «С тех пор появилось сильное желание поработать с ним, дать ему то, от чего он не может отказаться. Наконец, мы пошли к нему с Маникбабу. Какая замечательная работа, которую он проделал. Эта награда вполне заслужена, Чандан. Огромный приветствую людей, которые помогли Чандану в его путешествии как Маникбабу — режиссера Абхинандана Банерджи, продюсера, художника-постановщика и художника по костюмам Моналисы Мукерджи, визажиста Малая Мукерджи, оператора Анупа Сингха, редактора Абхро Банерджи, музыкального директора Субхаджита Мукерджи и звукорежиссера Абхиджит Тинни Рой. Маникбабу, спасибо», — написал он.