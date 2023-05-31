Активизация усилий по разрядке кризиса в Косово на фоне новых протестов

ЗВЕЧАН, Косово (AP) – Международные усилия по урегулированию кризиса в Косово активизировались в среду, когда сербы устроили новые акции протеста в северном городе, где недавние столкновения с миротворцами под командованием НАТО вызвали опасения возобновления конфликта в неспокойном регионе.

Сотни сербов на митинге повторили свои требования о выводе из северного Косово специальной полиции и албанских чиновников, которые были избраны на посты мэров в результате голосования, которое подавляющее большинство сербов бойкотировало. Затем толпа развернула огромный сербский флаг перед ратушей в Звечане.

Растущая напряженность вызвала беспокойство по поводу другой войны, такой как боевые действия в Косово в 1998-1999 годах, в результате которых погибло более 10 000 человек, было перемещено более миллиона человек и возникла миротворческая миссия НАТО, которая длилась почти четверть века.

Стремясь избежать любой эскалации, официальные лица ЕС встретились с премьер-министром Косово Альбином Курти на полях конференции в Братиславе, Словакия. Лидеры Франции и Германии объявили о своих планах встретиться с высшими должностными лицами Сербии и Косово в четверг на саммите в Молдове.

«Текущая ситуация опасна и неустойчива», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. «Нужна срочная деэскалация».

Выступая в Словакии, Курти категорически отверг требования сербов, но оставил дверь открытой для новых местных выборов.

«Пока у муниципальных зданий буйная толпа, — сказал он, — у нас должны быть свои подразделения». «Если будут мирные акции протеста с призывами к досрочным выборам, это привлечет мое внимание, и я, вероятно, рассмотрю эту просьбу».

Курти также предположил, что Россия может сыграть роль в недавней эскалации, имея в виду протестующих, которые «рисуют на стенах буквой Z» и демонстрируют свое восхищение «авторитарным» президентом России Владимиром Путиным и вторжением России в Украину.

Россия является близким союзником Сербии, хотя белградские популистские лидеры заявляют, что добиваются членства в ЕС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что Москва следит за ситуацией и поддерживает «все законные права и интересы косовских сербов».

Акция протеста в среду в Звечане, в 45 км к северу от столицы Приштины, закончилась мирно. В понедельник сербы попытались штурмовать офисы муниципалитета и столкнулись как с косовской полицией, так и с миротворцами, в результате чего 30 солдат НАТО и 50 участников беспорядков получили ранения.

Бывшая провинция Косово, декларация независимости Косово в 2008 году была признана Вашингтоном и большей частью Европейского Союза, но не Белградом, Россией или Китаем.

Сербы составляют меньшинство в Косово, но большинство в северных частях страны, граничащих с Сербией. Многие отвергают притязания региона с албанским большинством на независимость.

Соединенные Штаты и Европейский союз в последнее время активизировали свои усилия по разрешению спора. НАТО заявило, что направит дополнительно 700 военнослужащих в северное Косово, чтобы помочь подавить насильственные протесты после столкновений в понедельник. Миротворческая миссия под руководством НАТО, известная как KFOR, в настоящее время насчитывает около 3800 военнослужащих.

Представитель правительства Германии сообщил, что канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют встретиться в четверг с лидерами Сербии и Косово.

Пресс-секретарь Штеффен Хеббестрайт сообщил журналистам в Берлине, что встреча состоится на полях заседания Европейской политической группы в Кишиневе, Молдова.

Конфронтация впервые вспыхнула на прошлой неделе После того, как официальные лица из числа этнических албанцев вошли в муниципальные здания, чтобы приступить к своим обязанностям, в сопровождении косовской полиции.

Когда сербы попытались остановить чиновников, косовская полиция применила для их разгона слезоточивый газ. В Звечане снова произошли столкновения разгневанных сербов, сначала с полицией, а затем с силами под командованием НАТО, пытавшимися обезопасить этот район.

Сербия привела армию страны в состояние повышенной боевой готовности и направила дополнительные войска к границе с Косово.

Западные официальные лица подвергли косовские власти резкой критике за то, что они настаивают на назначении новоизбранных мэров и сербов из-за насилия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение правительства Косово «ввести доступ к муниципальным зданиям привело к резкой и ненужной эскалации напряженности».

Он призвал Косово использовать альтернативные места для новых мэров и вывести полицию с периметра муниципальных зданий. Он сказал, что Сербия должна снизить уровень боевой готовности своей армии и обеспечить, чтобы силы KFOR не подвергались нападению.

Президент Франции Макрон также раскритиковал Косово за организацию муниципальных выборов на севере страны. Он сказал, что Косово не соблюдает поддерживаемый ЕС план нормализации отношений между бывшими противниками войны.

Он сказал: «Совершенно ясно, что косовские власти несут ответственность за нынешнюю ситуацию и за несоблюдение важного соглашения, которое было достигнуто всего несколько недель назад».

«Ситуация с безопасностью очень ненадежна из-за односторонних, незаконных и нелегитимных решений администрации Приштины», — заявил в среду министр обороны Сербии государственному телеканалу РТС. Он сослался на «оккупацию северного Косово».

Сербские официальные лица неоднократно предупреждали, что Сербия не будет стоять в стороне, если сербы в Косово подвергнуться нападению.

Между тем посол США в Косово Джефф Ховеньер заявил в Приштине, что участие Косово в военных учениях Defender Europe 23 отменено. В учениях принимают участие около 2800 солдат США и 7000 солдат из других стран, включая Болгарию, Хорватию, Грецию и Турцию.

Война 1998-1999 годов началась в Косово, когда албанские сепаратисты подняли восстание против Сербии, которое ответило жестокими репрессиями. Война закончилась после того, как бомбардировки НАТО вынудили Сербию уйти с территории.

Балканский регион до сих пор переживает последствия серии кровавых конфликтов 1990-х годов во время насильственного распада бывшей Югославии.

В среду судьи ООН наложили суровые наказания Они являются союзниками бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, осужденного за попытку изгнания несербов из городов Хорватии и Боснии во время войн 1990-х годов. Милошевич также руководил Сербией во время войны 1998-1999 годов в Косово.

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Авторы Associated Press Лазар Семени, Йована Гек и Дузан Стоянович внесли свой вклад в эту историю.